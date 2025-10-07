En medio de rumores sobre su relación, Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron vistos juntos por primera vez en varios meses, durante el Festival de Cine de Nueva York.
Kylie Jenner viaja desde París para acompañar a Timothée Chalamet en un momento clave de su carrera
Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos en Nueva York
La aparición sucedió en el estreno sorpresa de la nueva película de Chalamet, Marty Supreme, de la cual Kylie Jenner habría sido testigo tras viajar directamente desde París, donde había ido días antes a la Semana de la Moda.
Aunque Kylie y Timothée no hicieron una entrada formal y juntos a la alfombra roja, fueron captados en backstage cerca del momento en que el actor subió al escenario.
Secret's out: we're thrilled to announce that our #NYFF63 Secret Screening is the World Premiere of MARTY SUPREME!— New York Film Festival (@TheNYFF) October 7, 2025
Josh Safdie and Timothée Chalamet are here to introduce the world to their highly anticipated new feature. pic.twitter.com/pz54PadQ1t
Según los reportes, esta es la primera vez que Jenner y Chalamet aparecen juntos en público desde agosto, cuando Kylie viajó a Budapest para visitar al actor mientras filmaba Dune: Part Three.
En aquella ocasión también fueron vistos compartiendo un café. En julio pasado, también fueron captados en otra salida al sur de Francia.
El secreto de Kylie Jenner y Timothée Chalamet para tener una buena relación
Fuentes cercanas a Kylie Jenner y Timothée Chalamet han señalado que sus ocupadas agendas; Chalamet dedicado al cine y Kylie Jenner a sus empresas y proyectos familiares, han provocado que sus encuentros presenciales sean esporádicos.
Sin embargo, aseguran que la pareja se mantiene conectada por videollamadas con frecuencia y que ambos se esfuerzan por apoyarse mutuamente.
De acuerdo con fuentes cercanas que conocen la relación, Jenner ha querido mantener un perfil discreto en esta aparición, buscando pasar lo más inadvertida posible frente a los reflectores.
La reaparición pública de la pareja es una clara señal de que, pese a la distancia y los compromisos profesionales, el vínculo entre ambos sigue vigente.
Por ahora, la incógnita queda abierta: tras meses sin verse, ¿será este el inicio de una etapa más activa juntos o una aparición estratégica que calme los rumores?