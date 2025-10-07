Kylie Jenner viaja desde París para acompañar a Timothée Chalamet en un momento clave de su carrera

Kylie Jenner y Timothée Chalamet reaparecen juntos en Nueva York

La aparición sucedió en el estreno sorpresa de la nueva película de Chalamet, Marty Supreme, de la cual Kylie Jenner habría sido testigo tras viajar directamente desde París, donde había ido días antes a la Semana de la Moda.

Aunque Kylie y Timothée no hicieron una entrada formal y juntos a la alfombra roja, fueron captados en backstage cerca del momento en que el actor subió al escenario.

Secret's out: we're thrilled to announce that our #NYFF63 Secret Screening is the World Premiere of MARTY SUPREME!



Josh Safdie and Timothée Chalamet are here to introduce the world to their highly anticipated new feature. pic.twitter.com/pz54PadQ1t — New York Film Festival (@TheNYFF) October 7, 2025

Según los reportes, esta es la primera vez que Jenner y Chalamet aparecen juntos en público desde agosto, cuando Kylie viajó a Budapest para visitar al actor mientras filmaba Dune: Part Three.

En aquella ocasión también fueron vistos compartiendo un café. En julio pasado, también fueron captados en otra salida al sur de Francia.