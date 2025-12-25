Fátima Boch, Miss Universo, revela las cualidades que busca en un hombre

¿En Miss Universo se prohíbe a las concursantes tener pareja?

Sobre uno de los rumores más persistentes en los concursos, la supuesta prohibición de tener pareja, Fátima explicó en entrevista para Quién: “No hay ninguna norma, es como un mito… una leyenda. No hay ninguna norma que te diga que no puedes tener novio”. Sin embargo, explica que en su caso fue una decisión personal: “Yo cuando estuve participando en Miss Universo México y en Miss Universo dije 'No hay manera que tenga novio'. Yo estaba soltera… archivé todos mis chats y fue como 'Adiós'. Es para no distraerte, una relación con una agenda tan apretada es muy difícil de manejar”.

Fátima Bosch (Fotos: Anylú Hijosa-Peña / Locación: Casa Rosa Polanco y Showroom Diámetro / Make up: Mariana González / Hair stylist: Kariana Martínez para HOT TOOLS LATAM / Total look Amiri, botines Scalpers, joyería Swarovski.)

El hombre ideal de Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Cuando habla del hombre ideal, Fátima no duda en enumerar cada detalle. “La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí”.

En el mismo sentido, se define exigente porque es consciente de lo que ella ofrece: “Soy muy exigente porque sé lo que puedo dar y también sé el tipo de persona que quiero a mi lado. Que sus valores y mis valores vayan de la mano… que sea educado, caballeroso, me gusta muchísimo sentir que me protegen, es un must”.

Fátima Bosch (Fotos: Anylú Hijosa-Peña

Locación: Casa Rosa Polanco y Showroom Diámetro

Make up: Mariana González

Hair stylist: Kariana Martínez para HOT TOOLS LATAM)

La guapa mexicana tiene muy claro que, aunque ella es una mujer empoderada, busca a un hombre que resuelva: “Que tenga metas, que tenga visión porque si yo no admiro a la persona tampoco… que resuelva. Si no resuelven, no”. También pide amor sin condiciones: “Que me ame tal cual soy, que no me quiera cambiar, que me acepte si estoy cantando, llorando o comiéndome una hamburguesa”. Y remata con una frase clave: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”.