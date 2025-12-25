Fátima Bosch, Miss Universo 2025, está viviendo un sueño . Más allá de ganar el certamen de belleza, la modelo tabasqueña ha llamado la atención por su autenticidad y la manera directa y honesta con la que comparte su vida personal, sus valores y su idea del amor, desmarcándose de los clichés y protocolos que suelen rodear a las reinas de belleza.
Fátima Boch, Miss Universo, revela las cualidades que busca en un hombre
¿En Miss Universo se prohíbe a las concursantes tener pareja?
Sobre uno de los rumores más persistentes en los concursos, la supuesta prohibición de tener pareja, Fátima explicó en entrevista para Quién: “No hay ninguna norma, es como un mito… una leyenda. No hay ninguna norma que te diga que no puedes tener novio”. Sin embargo, explica que en su caso fue una decisión personal: “Yo cuando estuve participando en Miss Universo México y en Miss Universo dije 'No hay manera que tenga novio'. Yo estaba soltera… archivé todos mis chats y fue como 'Adiós'. Es para no distraerte, una relación con una agenda tan apretada es muy difícil de manejar”.
El hombre ideal de Fátima Bosch, Miss Universo 2025
Cuando habla del hombre ideal, Fátima no duda en enumerar cada detalle. “La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí”.
En el mismo sentido, se define exigente porque es consciente de lo que ella ofrece: “Soy muy exigente porque sé lo que puedo dar y también sé el tipo de persona que quiero a mi lado. Que sus valores y mis valores vayan de la mano… que sea educado, caballeroso, me gusta muchísimo sentir que me protegen, es un must”.
La guapa mexicana tiene muy claro que, aunque ella es una mujer empoderada, busca a un hombre que resuelva: “Que tenga metas, que tenga visión porque si yo no admiro a la persona tampoco… que resuelva. Si no resuelven, no”. También pide amor sin condiciones: “Que me ame tal cual soy, que no me quiera cambiar, que me acepte si estoy cantando, llorando o comiéndome una hamburguesa”. Y remata con una frase clave: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”.
Fátima Bosch quiere casarse
Sobre el matrimonio, también tiene su meta clara, quiere casarse: “Yo me quiero casar como princesa y quiero que mi esposo me trate como princesa. A veces confunden el empoderamiento con no querer casarte y no, yo soy súper old school”. Incluso bromea: “Si no llora cuando estoy entrando al altar, me voy”.
En cuanto a la maternidad, lo tiene claro desde siempre: “Yo quiero tener cuatro hijos. Amo a los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Quiero cuatro bebés y dos perritos… quiero salvar a todos los perritos del mundo”.