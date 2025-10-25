George Clooney está más inclinado a mirar hacia el futuro que al pasado, a diferencia de su personaje en la película Jay Kelly, el introspectivo drama de Netflix que llega a los cines en noviembre para estrenarse después en la plataforma de streaming.
¿George Clooney ya piensa en el retiro?; el actor hace contudente declaración sobre su carrera en el cine
¿George Clooney ya piensa en el retiro?
"No estoy listo para mirar atrás y conformarme con lo que he hecho", dijo el actor George Clooney de 64 años en entrevista con AFP el jueves pasado en la premier de la cinta Jay Kelly, en el Festival del American Film Institute (AFI), en Hollywood.
Momento de reflexión:
Luego de construir una carrera llena de éxitos y reconocimientos, incluido el Oscar, Clooney aseguró que, en cambio, disfruta mirar hacia adelante "y ver que viene" en cuanto a temas profesionales.
'Jay Kelly' la nueva película de George Clooney que tiene coincidencias con su carrera
Dirigida por Noah Baumbach, Jay Kelly aborda la crisis emocional que sufre un reconocido actor (Clooney) tras 30 años de carrera. Obsesionado con fortalecer la relación con sus hijas, arrastra a su entregado representante (Adam Sandler) y a su agente de prensa (Laura Dern) en un viaje a Europa.
Tienes que leerlo:
Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.
"Es sobre cada uno de nosotros y el sacrificio que haces cuando aceptas un trabajo allí, y no puedes estar junto a la gente que amas", dijo Clooney, sobre los sacrificios que implica tener una profesión como la de actor, sobre todo cuando como en su caso se alcanza el estatus de estrella.
La nueva película de George Clooney habla de un actor con 30 años de carrera, ¿se inspiró en su vida?
A diferencia de su nuevo personaje en la película Jay Kelly, el actor George Clooney dijo sentirse "lo suficientemente afortunado" de tener amigos y seres queridos alrededor, luego de que ha tenido una sólida carrera en la televisión y el cine que se expande por décadas. "Así que no me siento tan aislado como él está", dijo.
Ya no es lo mismo:
Por otra parte, el actor Adam Sandler, quien interpreta al actor del personaje de Clooney, destacó también cómo la cinta aborda el paso del tiempo, quizá el mayor enemigo para cualquier actor de cine.
"Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar como envejece en cámara, es interesante de ver", dijo el actor de 59 años.
Sin embargo, el proyecto no lo dejó melancólico. "No hay nada de mi trabajo pasado que mire atrás y piense 'ojalá lo hubiera hecho diferente. Pero sí digo: 'El tiempo corre, asegurémonos de aprovecharlo todo'", comentó.
La película Jay Kelly, protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre.
Con información de AFP