¿George Clooney ya piensa en el retiro?; el actor hace contudente declaración sobre su carrera en el cine

La nueva película de George Clooney habla de un actor con 30 años de carrera, ¿se inspiró en su vida?

A diferencia de su nuevo personaje en la película Jay Kelly, el actor George Clooney dijo sentirse "lo suficientemente afortunado" de tener amigos y seres queridos alrededor, luego de que ha tenido una sólida carrera en la televisión y el cine que se expande por décadas. "Así que no me siento tan aislado como él está", dijo.

Por otra parte, el actor Adam Sandler, quien interpreta al actor del personaje de Clooney, destacó también cómo la cinta aborda el paso del tiempo, quizá el mayor enemigo para cualquier actor de cine.

George Clooney presenta su nueva película Jay Kelly (VALERIE MACON/AFP)

"Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar como envejece en cámara, es interesante de ver", dijo el actor de 59 años.

Sin embargo, el proyecto no lo dejó melancólico. "No hay nada de mi trabajo pasado que mire atrás y piense 'ojalá lo hubiera hecho diferente. Pero sí digo: 'El tiempo corre, asegurémonos de aprovecharlo todo'", comentó.

La película Jay Kelly, protagonizada por George Clooney, Adam Sandler y Laura Dern estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre.

Con información de AFP