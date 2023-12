George Clooney asegura que Matthew Perry no era feliz mientras filmaba 'Friends'

Sin embargo, debido a sus adicciones, a Perry todavía le resultaba difícil seguir adelante.

“Era un niño y todo lo que nos decía, me refiero a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: 'Sólo quiero estar en una comedia, hombre'. Sólo quiero aparecer en una comedia normal y sería el hombre más feliz del mundo'', dijo Clooney al medio.

“Y obtuvo probablemente uno de los mejores de todos los tiempos. No estaba feliz. No le trajo alegría, felicidad o paz”, agregó.

Clooney explicó que los dos trabajaban lado a lado todos los días y todavía no tenían idea de “lo que le estaba pasando”.

La trágica relación de Matthew Perry con las drogas se remonta al año de 1997. (Theo Wargo/Getty Images for Tribeca Film Fe)

En ese momento, Clooney estaba filmando ER mientras Perry filmaba Friends, los cuales fueron los programas más populares de los años 90.

“Simplemente sabíamos que no estaba contento y no tenía idea de que estaba haciendo qué, 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que habló, todas esas cosas desgarradoras”, dijo Clooney, refiriéndose a las confesiones de Perry escritas en sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

“Y también te dice que el éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen felicidad automáticamente. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida”, agregó.