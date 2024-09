Alejados de la fama: George Clooney le oculta a sus hijos que ‘él es Batman’

Los hijos de George Clooney no saben que su papá 'es Batman'

Amal Clooney -que se casó con el ex protagonista de la serie ER en 2014 pero lleva más de 20 años ejerciendo como abogada de derechos humanos- aclaró que los niños parecen ser conscientes de que su padre es actor, y luego parecen estar "intrigados" por el concepto de esa carrera. Dijo: "Saben que es actor. Creo que sí. Piensan que es intrigante".

George Clooney dice que sus hijos no saben nada de su carrera en Hollywood (James Devaney/GC Images)

George también reveló que su hijo ha captado la idea de usar un disfraz para interpretar a un personaje hace poco tiempo, cuando decidió jugar a ser Batman por un día.

"Mi hijo se disfrazó de Batman no hace mucho. Y me dijo: 'Yo soy Batman'”, contó George. “Le dije que yo era Batman. Me dijo: 'En realidad, no'. Y yo le dije: 'No tienes ni idea de lo acertado que eres'". George Clooney interpretó a Bruce Wayne y el Hombre Murciélago en la película Batman y Robin, de 1997, en la que actuó junto a Chris O’Donnell, Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman.