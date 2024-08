Brad Pitt y George Clooney confiesan sus anhelos y temores de la vejez

Ante este escenario, Brad Pitt, quien cumplió 60 años en diciembre y saltó a la fama en la década de los noventa con películas como Thelma y Louise: Un final inesperado o Entrevista con el vampiro, admitió en una reciente entrevista con GQ que por fin empieza a entender que no vivirá para siempre.

"Empiezas a entender la idea de la mortalidad y de que es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Te vuelves más consciente de ello", aseguró el actor, quien añadió que ante estas circunstancias de la vida, "sólo intenta disfrutar de la gente que quiere a su alrededor y simplemente vivir".

Brad Pitt y George Clooney (Kevin Winter/Getty Images)

Los dichos de Brad parecen ser un llamado a la opinión pública y a sus hijos, luego de los años recientes en los que ha vivido envuelto en la polémica tras el divorcio de su ex esposa, Angelina Jolie, los dichos que lo señalan como un hombre violento y las reacciones poco favorables de sus hijos, en especial Pax Thien y Shiloh, esta última quien ha señalado que busca quitarse el apellido de su papá de forma legal.

"No sé cómo no sonar cursi, pero el aire es fresco y la hierba es verde, y me he convertido un poco en ese tipo de persona", añadió.