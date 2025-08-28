George Clooney, ausente en el estreno de su nueva película en Venecia por una enfermedad

George Clooney no participaría en varias actividades programadas del Festival Internacional de Cine de Venecia debido a una inesperada enfermedad.
Según su representante, el actor de 64 años fue diagnosticado con una infección sinusal, lo que lo obligó a suspender algunos de sus compromisos para guardar reposo.
El artista llegó al festival con su esposa, la abogada y activista Amal Clooney el martes 26 de agosto. Sin embargo, al día siguiente comenzó con malestar físico que lo llevó a no presentarse en un encuentro con la prensa ni en una cena privada junto al resto del elenco de Jay Kelly, encabezado por Adam Sandler y Laura Dern.
Poco antes de retirarse, fue visto abordando un bote en el Hotel Excelsior para regresar a su alojamiento y descansar.
Hasta el momento, no está claro si Clooney estará presente en la conferencia de prensa oficial ni en el estreno mundial de Jay Kelly, previstos para este jueves 28 de agosto en la sala Grande del festival.
"Desafortunadamente, George tiene una infección sinusal y, por orden médica, tuvo que reducir sus actividades hoy", dijo un representante de Clooney a People.
¿De qué trata 'Jay Kelly', la nueva película de George Clooney?
Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach, reúne a un elenco estelar donde también participan Billy Crudup, Riley Keough y Jim Broadbent, entre otros. La película gira en torno a un actor famoso (interpretado por Clooney) y su manager (Sandler), quienes viajan por Europa enfrentando reflexiones sobre el arte, la fama y las decisiones de vida. Se espera que llegue a Netflix el 5 de diciembre.
¿Qué es la infección sinusal, la afección que tiene George Clooney?
Una infección sinusal, también conocida como sinusitis, es una inflamación o infección de los senos paranasales, alrededor de la nariz y los ojos. Esta afección puede ser causada por virus, bacterias, hongos o incluso alergias.
En muchos casos, aparece después de un resfriado común mal curado o por cambios bruscos de clima, contaminación o exposición prolongada a ambientes secos o con aire acondicionado.
Los síntomas de una infección sinusal pueden incluir dolor facial o de cabeza, congestión nasal, secreción de la nariz, fiebre, mal aliento y una sensación de presión detrás de los ojos o en los pómulos.
En infecciones más severas, puede causar cansancio y malestar general. Aunque suele ser leve, en ciertos casos, especialmente en personas con agendas exigentes o con el sistema inmune debilitado, puede requerir tratamiento con antibióticos o reposo prolongado.