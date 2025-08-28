George Clooney, ausente en el estreno de su nueva película en Venecia por una enfermedad

George Clooney se ausenta del Festival de Venecia por una enfermedad inesperada

El artista llegó al festival con su esposa, la abogada y activista Amal Clooney el martes 26 de agosto. Sin embargo, al día siguiente comenzó con malestar físico que lo llevó a no presentarse en un encuentro con la prensa ni en una cena privada junto al resto del elenco de Jay Kelly, encabezado por Adam Sandler y Laura Dern.

Poco antes de retirarse, fue visto abordando un bote en el Hotel Excelsior para regresar a su alojamiento y descansar.

Amal Clooney y George Clooney (Getty Images)

Hasta el momento, no está claro si Clooney estará presente en la conferencia de prensa oficial ni en el estreno mundial de Jay Kelly, previstos para este jueves 28 de agosto en la sala Grande del festival.

"Desafortunadamente, George tiene una infección sinusal y, por orden médica, tuvo que reducir sus actividades hoy", dijo un representante de Clooney a People.

¿De qué trata 'Jay Kelly', la nueva película de George Clooney?

Jay Kelly, una comedia dramática dirigida por Noah Baumbach, reúne a un elenco estelar donde también participan Billy Crudup, Riley Keough y Jim Broadbent, entre otros. La película gira en torno a un actor famoso (interpretado por Clooney) y su manager (Sandler), quienes viajan por Europa enfrentando reflexiones sobre el arte, la fama y las decisiones de vida. Se espera que llegue a Netflix el 5 de diciembre.