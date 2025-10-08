George Clooney habla por primera vez de su pasado con las drogas

George Clooney se sincera sobre el uso de las drogas

A sus 64 años, George Clooney es una de las figuras más respetadas de Hollywood tanto por su impecable trayectoria como por su imagen pública de hombre centrado y comprometido. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor decidió hablar con total honestidad sobre su juventud y su relación con las drogas, una etapa de su vida que hasta ahora había mantenido en privado.

Clooney contó que su primer acercamiento a las drogas ocurrió alrededor de 1982, cuando estaba comenzando su carrera como actor: "En el 82, lo intenté. Solía bromear diciendo que consumí muchas drogas, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí", dijo.

George Clooney (Getty Images)

Asimismo, el actor de 64 años recordó un episodio de la serie Taxi donde los personajes consumían cocaína, y cómo en esa época se minimizaba el riesgo de esa droga: “Mira, hubo un episodio de Taxi donde todos están usando blow. En ese momento, era como: ‘Esto no es como la heroína, no es adictiva’. Pero después fue como, ‘Oh, bueno, es realmente mala’", señaló.

Además, Clooney comentó detalles curiosos sobre la calidad de las sustancias que circulaban en esos años: muchas veces estaban adulteradas con manitol, un tipo de laxante, lo que hacía que la experiencia fuera incluso más desagradable que peligrosa.

El actor estuvo acompañado en la ceremonia por su padre Nick Clooney. (AFP Image)

Cuando se refirió a la marihuana, el actor también fue honesto al decir que no fue algo que disfrutara particularmente. Recordó una noche en la que él y un grupo de amigos comieron brownies con cannabis mientras veían El Mago de Oz a la par que escuchaban álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una práctica popular entre ciertos círculos contraculturales. Sin embargo, la experiencia terminó siendo más incómoda que divertida:

“Estábamos jodidos. Literalmente éramos como 20 en la sala de proyección y, cuando la película terminó, nos quedamos sin hablar por horas. ¡Horas! Cuando salió el sol… simplemente pensé: 'No es mi droga'”, recuerda.