George Clooney habla por primera vez de su pasado con las drogas

Por primera vez, George Clooney se sinceró sobre su relación con las drogas y el alcohol. Lejos de negar sus experiencias, el actor admitió en una reciente entrevista para Esquire que experimentó con sustancias en sus primeros años en Hollywood, pero sostuvo que nunca representaron un problema serio para su vida ni carrera.
A sus 64 años, George Clooney es una de las figuras más respetadas de Hollywood tanto por su impecable trayectoria como por su imagen pública de hombre centrado y comprometido. Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor decidió hablar con total honestidad sobre su juventud y su relación con las drogas, una etapa de su vida que hasta ahora había mantenido en privado.
Clooney contó que su primer acercamiento a las drogas ocurrió alrededor de 1982, cuando estaba comenzando su carrera como actor: "En el 82, lo intenté. Solía bromear diciendo que consumí muchas drogas, pero la verdad es que nunca fue un gran problema para mí", dijo.
Asimismo, el actor de 64 años recordó un episodio de la serie Taxi donde los personajes consumían cocaína, y cómo en esa época se minimizaba el riesgo de esa droga: “Mira, hubo un episodio de Taxi donde todos están usando blow. En ese momento, era como: ‘Esto no es como la heroína, no es adictiva’. Pero después fue como, ‘Oh, bueno, es realmente mala’", señaló.
Además, Clooney comentó detalles curiosos sobre la calidad de las sustancias que circulaban en esos años: muchas veces estaban adulteradas con manitol, un tipo de laxante, lo que hacía que la experiencia fuera incluso más desagradable que peligrosa.
Cuando se refirió a la marihuana, el actor también fue honesto al decir que no fue algo que disfrutara particularmente. Recordó una noche en la que él y un grupo de amigos comieron brownies con cannabis mientras veían El Mago de Oz a la par que escuchaban álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una práctica popular entre ciertos círculos contraculturales. Sin embargo, la experiencia terminó siendo más incómoda que divertida:
“Estábamos jodidos. Literalmente éramos como 20 en la sala de proyección y, cuando la película terminó, nos quedamos sin hablar por horas. ¡Horas! Cuando salió el sol… simplemente pensé: 'No es mi droga'”, recuerda.
La gran trayectoria de George Clooney en Hollywood
George Clooney es mucho más que una cara conocida de Hollywood. Actor, director, productor y activista, ha construido una carrera sólida que combina éxito, prestigio crítico y un fuerte compromiso social. Nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, Clooney comenzó en el mundo del entretenimiento durante la década de los 80, pero fue su papel como el "Dr. Doug Ross" en la serie médica ER en los años 90 lo que lo catapultó a la fama mundial.
Desde entonces, Clooney ha protagonizado una larga lista de películas exitosas como Ocean’s Eleven, Michael Clayton, The Descendants, Up in the Air y Gravity, entre muchas otras. Ha demostrado un rango actoral versátil, moviéndose entre la comedia, el drama político y el thriller con naturalidad. En 2006 ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por Syriana y ha recibido múltiples nominaciones tanto como actor como director. Además, fue galardonado con el Premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro por su trayectoria.
Pero Clooney no solo ha brillado frente a las cámaras. Como director, ha filmado cintas aclamadas como Good Night, and Good Luck, The Ides of March y The Tender Bar. Su estilo como cineasta combina narrativa con temas políticos o humanos, lo que le ha valido el respeto de la industria.
En paralelo a su carrera artística, George Clooney también ha destacado por su activismo. Ha alzado la voz sobre conflictos como la crisis en Darfur y ha colaborado con organismos internacionales en causas humanitarias. En 2016 fundó, junto a su esposa, la Fundación Clooney para la Justicia, enfocada en promover los derechos humanos y la justicia global.
En lo personal, Clooney está casado desde 2014 con la abogada internacional de derechos humanos Amal Alamuddin Clooney, una reconocida figura en el ámbito legal y diplomático. Juntos tienen dos hijos gemelos, Ella y Alexander, nacidos en 2017.