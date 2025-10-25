A 40 años de su estreno, Michael J. Fox hace dura confesión sobre el verdadero ícono de ‘Volver al Futuro’

'Era un auto de mierda': Michael J. Fox hace dura confesión sobre el DeLorean de 'Volver al Futuro'

“Era un coche de mierda. Cada vez que me metía, me golpeaba la cabeza. Era incómodo, estrecho, y no tenía nada de divertido”, declaró Fox en tono irónico, desmitificando el aura que rodea al vehículo. “La gente lo ve como algo genial, pero para mí fue una tortura mecánica. No entiendo cómo alguien puede disfrutarlo”. En una convención de fans en 2020, Fox añadió: “El DeLorean se veía increíble, pero conducirlo era otra historia. Era como estar atrapado en una lata con ruedas” (Fan Expo Canada, 2020).

El DeLorean DMC-12, diseñado por el célebre Giorgetto Giugiaro para la DeLorean Motor Company (DMC), fue producido entre 1981 y 1983 en Dunmurry, Irlanda del Norte. Con su carrocería de acero inoxidable sin pintar, puertas tipo ala de gaviota y un diseño futurista, el vehículo prometía revolucionar la industria automotriz. Sin embargo, su motor V6 de 2.85 litros y 130 caballos de fuerza fue criticado por su bajo rendimiento, y la compañía enfrentó problemas financieros que llevaron a su bancarrota en 1982. Solo se fabricaron unas 9,000 unidades, pero su aparición en Back to the Future (1985) lo convirtió en un ícono cultural.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd en 'Volver al futuro' (Universal Pictures)

Fox, quien interpretó al adolescente Marty McFly, recordó que el interior del auto era tan estrecho que apenas podía moverse. “Tenía que entrar por la puerta como si fuera una acrobacia. Y luego, estar ahí dentro durante horas era un suplicio. No sé cómo lo hicimos tantas veces”, comentó. Estas dificultades no fueron exclusivas de Fox; el equipo de producción también enfrentó retos con el vehículo. Según el productor Bob Gale, en un documental de 2015, “los DeLorean usados en el rodaje se averiaban constantemente, y las puertas de ala de gaviota eran un dolor de cabeza para las escenas” (Back in Time, 2015).