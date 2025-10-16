Michael J. Fox revela cómo le gustaría morir tras enfrentar Parkinson desde hace 35 años

Michael J. Fox revela cómo le gustaría morir

En una reciente entrevista con The Sunday Times, Michael J. Fox explicó la complejidad de la enfermedad de Parkinson, trastorno neurológico que afecta tanto sus movimientos corporales como el equilibrio.

Michael J. Fox (Getty Images)

“No hay una línea de tiempo, no hay una serie de etapas por las que pasas, no como ocurriría con un cáncer de próstata. Es mucho más misterioso y enigmático”, explicó.

El actor sorprendió al revelar cómo le gustaría morir: "No hay mucha gente que tenga Parkinson desde hace 35 años", expresó. “Me gustaría simplemente no despertar un día. Sería genial. No quiero que sea dramático. No quiero tropezar con los muebles y golpearme la cabeza”, agregó.

Durante la entrevista, el actor también habló de las lesiones que ha sufrido en los últimos años a causa de la progresiva pérdida de sus habilidades motoras. Recordó que, al inicio de su diagnóstico, un médico le comentó que la actividad física que hace a la hora de actuar podría ayudarle a sobrellevar los síntomas.

Michael J. Fox (Getty Images)

“Fue útil, hasta cierto punto y ese es el punto en el que empiezo a romper cosas. Es increíble la cantidad de cosas que rompí. En un período de tres años me rompí el codo. Me rompí el otro hombro, me lo reemplazaron. Me rompí el pómulo”, compartió.

Sin embargo, las secuelas de esos accidentes lo han obligado a dejar algunos de sus pasatiempos favoritos, entre ellos tocar la guitarra. “Fue terrible. Me rompí varios huesos pequeños y se infectaron, tuvieron que cortarlos y casi pierdo un dedo. Ya no puedo tocar”, lamentó.