Michael J. Fox revela cómo le gustaría morir tras enfrentar Parkinson desde hace 35 años

Michael J. Fox, el actor famoso por protagonizar la trilogía de Volver al Futuro, habló abiertamente sobre su enfermedad de Parkinson, condición con la que ha tenido que vivir desde hace 35 años, y que le fue diagnosticada en 1991, cuando tenía 29 años.
En los últimos años, los síntomas del actor se han intensificado, al punto que en varios eventos públicos ha sido visto en silla de ruedas y con dificultades para hablar.
Michael J. Fox revela cómo le gustaría morir
En una reciente entrevista con The Sunday Times, Michael J. Foxexplicó la complejidad de la enfermedad de Parkinson, trastorno neurológico que afecta tanto sus movimientos corporales como el equilibrio.
“No hay una línea de tiempo, no hay una serie de etapas por las que pasas, no como ocurriría con un cáncer de próstata. Es mucho más misterioso y enigmático”, explicó.
El actor sorprendió al revelar cómo le gustaría morir: "No hay mucha gente que tenga Parkinson desde hace 35 años", expresó. “Me gustaría simplemente no despertar un día. Sería genial. No quiero que sea dramático. No quiero tropezar con los muebles y golpearme la cabeza”, agregó.
Durante la entrevista, el actor también habló de las lesiones que ha sufrido en los últimos años a causa de la progresiva pérdida de sus habilidades motoras. Recordó que, al inicio de su diagnóstico, un médico le comentó que la actividad física que hace a la hora de actuar podría ayudarle a sobrellevar los síntomas.
“Fue útil, hasta cierto punto y ese es el punto en el que empiezo a romper cosas. Es increíble la cantidad de cosas que rompí. En un período de tres años me rompí el codo. Me rompí el otro hombro, me lo reemplazaron. Me rompí el pómulo”, compartió.
Sin embargo, las secuelas de esos accidentes lo han obligado a dejar algunos de sus pasatiempos favoritos, entre ellos tocar la guitarra. “Fue terrible. Me rompí varios huesos pequeños y se infectaron, tuvieron que cortarlos y casi pierdo un dedo. Ya no puedo tocar”, lamentó.
Michael J. Fox regresa a la actuación
El pasado mes de mayo se anunció que Michael J. Foxregresará a la actuación en la tercera temporada de la serie de Apple TV+, Shrinking, que se estrenará el próximo año. El actor será una estrella invitada y su personaje, aunque no se ha revelado, se rumora que estará relacionado con la historia de Paul, el terapeuta interpretado por Harrison Ford que fue diagnosticado con Parkinson en la primera temporada.
"Siento que debo hacerlo. Es una compensación. Quiero estar presente en todo", declaró el actor en entrevista con USA Today en ese momento. "Quiero estar activo en todo, seguir trabajando, mantener mis asociaciones, mis buenos amigos y disfrutar del tiempo con mi familia", añadió. "Y todo está bien; es mucho mejor de lo que podría ser".
El actor comentó que estaba viendo la serie cuando se dio cuenta que el personaje de Ford, tenía Parkinson, fue entonces que llamó al creador del programa, Bill Lawrence, con quien trabajó en Spin City.
"Le dije: '¿Hiciste un programa sobre el Parkinson y no me llamaste?'. Y él dijo: 'Oh, ¿quieres hacerlo? Y yo dije: 'Me encantaría hacerlo'", recordó Fox. "Así que dijo: 'Déjame pensarlo, a ver qué puedo hacer'. Así que se puso a trabajar en ello y se le ocurrió este concepto, que es realmente bueno".
Desde su diagnóstico, Michael J. Fox se ha consolidado como un referente en la concientización sobre el Parkinson, dedicando gran parte de su vida a la investigación y al apoyo de quienes conviven con la enfermedad. Su fundación trabaja para encontrar una cura y asegurar el desarrollo de terapias más efectivas para los pacientes.