Ángela Aguilar envía mensaje tras el asesinato de su amigo y estilista Micky Hair

Ángela Aguilar se despide del estilista Micky Hair

Miguel Ángel de la Mora, de 28 años, era originario de Jalisco y se había consolidado como uno de los especialistas en imagen más reconocidos en el medio artístico. Entre sus clientas destacaban figuras como Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Altair Jarabo y Ángela Aguilar, quien lo consideraba parte fundamental de su equipo y de su evolución personal y profesional.

Tras confirmarse la triste noticia de su fallecimiento, la esposa de Christian Nodal se despidió con profunda tristeza de su amigo y colaborador.

Ángela Aguilar despidió públicamente al estilista Miguel de la Mora, asesinado en Polanco. (Instagram)

"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante", posteó en Instagram Stories.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar", añadió la hija de Pepe Aguilar.