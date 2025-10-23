Creativo, fashionista, experto en redes y viajero: él es Juan Pa Serrano, el prometido de Apio Quijano

El perfil honesto y humano de Juan Pa Serrano, pareja de Apio Qujiano
Sabemos, gracias a sus redes sociales, que Juanpa Serrano cumplió 35 años en junio pasado, ya que un día después de la publicación referente al Pride, volvió a dar una muestra de su humanidad y sensibilidad, al abrirse con sus seguidores y compartir con ellos un mensaje para celebrar su propio cumpleaños.
“No sé si llego a mis 35 en el mejor momento de mi vida, pero sí sé que llego siendo más yo que nunca. Con más cicatrices, con más preguntas, con menos miedo. No tengo todo claro y tal vez nunca lo tenga, pero hoy tengo algo que antes no. La certeza de que no me pienso traicionar. He perdido cosas, personas, lugares, versiones de mí que ya no existen y aún así aquí estoy, más real que nunca”, dice en un video en el que resume distintos momentos del año que cierra, como la lamentable pérdida de su abuela, ocurrida en mayo pasado, y que deja ver que ha realizado un trabajo de introspección y autoconocimiento que lo muestran como una persona cada día más consciente de sí misma y de su entorno.
“Este soy yo sin máscaras, con lo bueno, con lo complicado, con lo que aún no sé nombrar. Gracias a los que han estado, incluso cuando yo no sabía cómo estar. A los que se quedaron cuando me perdí, a mi familia, al Api, a mis amigos de allá, que han sido mi refugio, mi cable a tierra, mis constantes en medio del caos”, añade en el video.
“Hoy celebro la vida, la mía, con todo lo que es, con todo lo que fue, lo que no fue y con todo lo que viene. Celebro haberme sostenido, haberme escogido y saber que, pase lo que pase, no vine a complacer a nadie. Vine a vivir mi vida de la forma que yo quiero. Por un año más lleno de aventuras, lleno de aprendizajes, lleno de mí. Feliz cumpleaños a mí”, concluye la grabación.