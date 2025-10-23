Publicidad

Espectáculos

Creativo, fashionista, experto en redes y viajero: él es Juan Pa Serrano, el prometido de Apio Quijano

Habrá boda: Apio Quijano y Juan Pa Serrano se comprometieron en matrimonio después de ocho años de relación de pareja.
jue 23 octubre 2025 04:14 PM
Juan Pa Serrano es el prometido de Apio Quijano
Él es Juan Pa Serrano, el prometido de Apio Quijano (Instagram)

A través de un video que publicaron en Instagram, el cantante Apio Quijano, integrante de Kabah y su novio, Juan Pa Serrano, confirmaron a sus seguidores que están comprometidos en matrimonio.

En las imágenes de la grabación se ve a Juan Pa arrodillarse frente a Apio en uno de los muchos viajes que han compartido alrededor del mundo como pareja, para entregarle el anillo y hacerle la propuesta.

Junto al video, los futuros esposos escribieron: “Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros, no sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año. Gracias por tan linda respuesta de su parte y estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias”.

Nos queda claro que pronto habrá boda, pero, ¿quién es Juan Pa Serrano, futuro esposo de Apio Quijano? Esto es lo que sabemos sobre él.

Juan Pa Serrano es el prometido de Apio Quijano
Apio y Juanpa se comprometieron en junio pero hasta ahora compartieron la noticia (Instagram)

¿Quién es Juan Pa Serrano, el prometido de Apio Quijano?

Apasionado de la moda, los viajes y experto en redes sociales, Juan Pa Serrano, novio y ahora prometido del cantante y conductor Apio Quijano, es un creador de contenido con experiencia en campañas para distintas marcas de estilo de vida con quien el integrante de Kabah lleva ya ocho años de relación de pareja.

A través de sus redes sociales, Juan Pa Serrano ha dejado ver que además del talento que tiene para generar imágenes atractivas, ha encontrado en las plataformas digitales un espacio para difundir mensajes de orgullo y diversidad como integrante de la comunidad LGBTQ+, con un discurso honesto, abierto y que celebra el amor en todas sus formas (en especial el suyo con Apio, como podemos ver).

Juan Pa Serrano es el prometido de Apio Quijano
Él es Juan Pa Serrano, el prometido de Apio Quijano (Instagram)

“Ser yo nunca ha sido fácil, pero con ustedes a mi lado, ha sido hermoso. Gracias por hacerme sentir libre, amado y orgulloso de quien soy. This is what real family looks like (Así es como se ve la familia de verdad)” compartió Juan Pa el pasado 28 de junio en Instagram al sumarse a las celebraciones del Orgullo gay, junto a una foto en la que aparece con varios de sus seres queridos.

El perfil honesto y humano de Juan Pa Serrano, pareja de Apio Qujiano

Sabemos, gracias a sus redes sociales, que Juanpa Serrano cumplió 35 años en junio pasado, ya que un día después de la publicación referente al Pride, volvió a dar una muestra de su humanidad y sensibilidad, al abrirse con sus seguidores y compartir con ellos un mensaje para celebrar su propio cumpleaños.

“No sé si llego a mis 35 en el mejor momento de mi vida, pero sí sé que llego siendo más yo que nunca. Con más cicatrices, con más preguntas, con menos miedo. No tengo todo claro y tal vez nunca lo tenga, pero hoy tengo algo que antes no. La certeza de que no me pienso traicionar. He perdido cosas, personas, lugares, versiones de mí que ya no existen y aún así aquí estoy, más real que nunca”, dice en un video en el que resume distintos momentos del año que cierra, como la lamentable pérdida de su abuela, ocurrida en mayo pasado, y que deja ver que ha realizado un trabajo de introspección y autoconocimiento que lo muestran como una persona cada día más consciente de sí misma y de su entorno.

“Este soy yo sin máscaras, con lo bueno, con lo complicado, con lo que aún no sé nombrar. Gracias a los que han estado, incluso cuando yo no sabía cómo estar. A los que se quedaron cuando me perdí, a mi familia, al Api, a mis amigos de allá, que han sido mi refugio, mi cable a tierra, mis constantes en medio del caos”, añade en el video.

“Hoy celebro la vida, la mía, con todo lo que es, con todo lo que fue, lo que no fue y con todo lo que viene. Celebro haberme sostenido, haberme escogido y saber que, pase lo que pase, no vine a complacer a nadie. Vine a vivir mi vida de la forma que yo quiero. Por un año más lleno de aventuras, lleno de aprendizajes, lleno de mí. Feliz cumpleaños a mí”, concluye la grabación.

Apio Quijano y Juan Pa Serrano: la 'mezcla perfecta de amor, risas, crecimiento, aventuras y complicidadd

En abril pasado, cuando Apio Quijano cumplió 48 años, Juan Pa Serrano pareció dar indicios de que, como pareja, se encontraban en el momento ideal para pedirle matrimonio al hermano de Federica Quijano.

Esto lo dejó ver en el emotivo mensaje que dedicó al cantante a través de sus redes sociales, donde dejó ver la importancia, trascendencia y significado que la presencia de Apio tiene para él y lo que han vivido y construido juntos.

"Hoy celebramos algo mucho más grande que un cumpleaños. Celebramos tu vida, tu existencia, y todo lo que has significado para mí estos últimos siete años. No hay palabras suficientes para agradecerte por cada sonrisa, cada abrazo, cada momento de apoyo y cada locura que hemos vivido juntos", aseguró.

"Siete años a tu lado han sido una mezcla perfecta de amor, risas, crecimiento, aventuras y complicidad. Sigues siendo mi persona favorita, mi calma y mi aventura al mismo tiempo", añadió Juan Pa.

"En este nuevo año que comienzas, solo deseo que la vida te regale todo lo que mereces y mucho más. Me siento afortunado de poder celebrarte un año más junto a ti. Gracias por ser tú. Te amo", concluyó.

