Ellas son las espectaculares novias y esposas de los pilotos de Fórmula 1

Ellas son las novias y esposas de los pilotos de Fórmula 1

Alexandra Saint Mleux, novia de Charles Leclerc (Ferrari)

Empezamos a ver a Alexandra por el paddock alrededor del 2023 y el mundo se obsesionó con ella. Nacida el 19 de junio de 2002 en Italia, tiene ascendencia argentina por parte de su papá y mexicana por parte de su mamá.

Estudió Historia del Arte en la École du Louvre en París, aunque ahora se dedica full time a las redes sociales donde sube fotos de lifestyle y moda, además de collabs con marcas como alo y Rhode.

Ha dicho en redes que el Gran Premio de México es uno de sus favoritos por la conexión que tiene con nuestro país, así que seguramente la veremos por aquí esta semana.

Alexandra Saint Mleux, novia de Charles Leclerc (@alexandrasaintmleux)

Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz (Williams Racing)

La modelo escocesa conquistó uno de los corazones más codiciados del mundo de la Fórmula 1: el de Carlos Sainz. Tiene 29 años y no es la primera vez que la vemos de la mano de una celebridad, pues fue novia de Scott Disick, ex esposo de Kourtney Kardasian, en 2022.

Aunque su relación y vida pública son bastante privadas (excepto por alguna foto que sube junto a Carlos de vez en cuando), definitivamente es una de las favoritas del paddock por su estilo, además de su trabajo con marcas y revistas internacionales.

Lleva con Carlos desde el verano del 2023 y es muy amiga de Alexandra.

Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz (@iamrebeccad)

Kika Gomes, novia de Pierre Gasly (Alpine)

Francisca "Kika" Gomes, tiene 22 años y es originaria de Portugal, aunque actualmente vive en Milán. Proviene de una familia con raíces en el mundo del automovilismo y la televisión. Su papá, Gonçalo Gomes, fue piloto de carreras, mientras que su mamá, Maria Cerqueira Gomes, es una reconocida presentadora de televisión.

La modelo e influencer ha trabajado con marcas como Carolina Herrera, Dyson y Charlotte Tillbury, y además de las carreras, no falla a otros eventos como el Festival de Cannes o Wimbledon.