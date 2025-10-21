Seas fan de la Fórmula 1 o no hay una cosa clara: Las novias y esposas del grid son los íconos modernos de estilo y glamour. Por eso, aquí te contamos quiénes son, qué hacen y por qué vale la pena seguirlas.
Ellas son las espectaculares novias y esposas de los pilotos de Fórmula 1
Alexandra Saint Mleux, novia de Charles Leclerc (Ferrari)
Empezamos a ver a Alexandra por el paddock alrededor del 2023 y el mundo se obsesionó con ella. Nacida el 19 de junio de 2002 en Italia, tiene ascendencia argentina por parte de su papá y mexicana por parte de su mamá.
Estudió Historia del Arte en la École du Louvre en París, aunque ahora se dedica full time a las redes sociales donde sube fotos de lifestyle y moda, además de collabs con marcas como alo y Rhode.
Ha dicho en redes que el Gran Premio de México es uno de sus favoritos por la conexión que tiene con nuestro país, así que seguramente la veremos por aquí esta semana.
Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz (Williams Racing)
La modelo escocesa conquistó uno de los corazones más codiciados del mundo de la Fórmula 1: el de Carlos Sainz. Tiene 29 años y no es la primera vez que la vemos de la mano de una celebridad, pues fue novia de Scott Disick, ex esposo de Kourtney Kardasian, en 2022.
Aunque su relación y vida pública son bastante privadas (excepto por alguna foto que sube junto a Carlos de vez en cuando), definitivamente es una de las favoritas del paddock por su estilo, además de su trabajo con marcas y revistas internacionales.
Lleva con Carlos desde el verano del 2023 y es muy amiga de Alexandra.
Kika Gomes, novia de Pierre Gasly (Alpine)
Francisca "Kika" Gomes, tiene 22 años y es originaria de Portugal, aunque actualmente vive en Milán. Proviene de una familia con raíces en el mundo del automovilismo y la televisión. Su papá, Gonçalo Gomes, fue piloto de carreras, mientras que su mamá, Maria Cerqueira Gomes, es una reconocida presentadora de televisión.
La modelo e influencer ha trabajado con marcas como Carolina Herrera, Dyson y Charlotte Tillbury, y además de las carreras, no falla a otros eventos como el Festival de Cannes o Wimbledon.
Kelly Piquet, novia de Max Verstappen (Red Bull Racing)
La modelo alemana es novia del cuatro veces campeón del mundo, y la sangre del automovilismo corre por sus venas. Es hija del legendario piloto brasileño Nelson Piquet, tricampeón mundial de Fórmula 1, y de la modelo neerlandesa Sylvia Tamsma.
Estudió Relaciones Internacionales con especialidad en ciencias políticas y economía en el Marymount Manhattan College de Nueva York, y durante ese tiempo trabajó en el mundo de la moda y las relaciones públicas, fue columnista de la revista Marie Claire y desempeñó roles en agencias como KCD y en la Fórmula E, donde gestionó las redes sociales y mantuvo un blog oficial.
Es 9 años mayor que Max Verstappen, y tiene dos hijas; Penélope, nacida en 2019 de su relación con Daniil Kvyat, y una hija más pequeña, Lily, nacida en majo del 2025 con Verstappen.
Aunque no la vemos tan seguido en el paddock porque está en casa con sus hijas, definitivamente es una de las wags consentidas.
Lily Muni He, novia de Alex Albon (Williams Racing)
Nacida el 16 de junio de 1999 en Chengdu, Sichuan, China, Lily es una golfista profesional. Su papá, un hotelero, la introdujo al golf cuando tenía cinco años. La familia emigró a Vancouver y luego a San Diego, donde Lily continuó desarrollando su pasión por el deporte. Estudió en la Universidad del Sur de California, donde estuvo un año en la carrera de comunicación antes de seguir una carrera profesional en el golf.
A los 19 años, obtuvo su membresía en el LPGA Tour tras ganar la Q-Series en 2019. Desde entonces, ha sido una de las golfistas más prometedoras, con contratos con marcas como Nike y WeChat. Además, tiene una enorme presencia en redes sociales, en las cuáles además de subir contenido de moda y belleza, también las usa como plataforma para abogar por la igualdad de género en el golf.
Margarida Corceiro, novia de Lando Norris (McLaren)
Durante dos años soltero, Lando Norris fue uno de los pilotos más codiciados del grid, hasta que este año fue conquistado por la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro de 22 años.
Con 2.2 millones de seguidores en Instagram, ha salido en varios programas como Punto Nemo, Citas Barcelona y Dancing with the Stars. Además, es una influencer muy reconocida con campañas con marcas como Armani Beauty, Vichy e Intimissimi.
Lily Zneimer, novia de Oscar Piastri (McLaren)
Lily se mantiene fuera de los focos, pero es una presencia constante en el paddock. Es novia de Piastri desde que están en secundaria; se conocieron mientras ambos estuiaban en Haileybury, un internado en Hertford, Inglaterra. El australiano tenía 14 años por aquel entonces y desde esos años han sido inseparables.
Carmen Montero Mundt, novia de George Russell (Equipo Mercedes AMG Petronas F1)
Carmen nació en 1998 en Jerez de la Frontera, España. Cuando iba a entrar a la universidad, se mudó a Londres para estudiar Finanzas y Economía en la Universidad de Warwick.
Después de graduarse, empezó a trabajar en el sector financiero. Trabajó como analista de relaciones con inversores en Ruffer LLP, una firma de inversión británica, desde junio de 2022 hasta octubre de 2023.
Empezó a salir con George Russell en 2020, cuando se conocieron a través de un amigo en común. Desde entonces, Carmen ha sido una presencia constante en los grandes premios, y se ha convertido en una de las mejor vestidas por su estilo old money.
Flavy Barla, novia de Esteban Ocón (Haas)
Flavy y Esteban empezaron su relación en noviembre de 2023, cuando aparecieron juntos por primera vez en el paddock del Gran Premio de Abu Dabi. Nació en 2003 en Niza, Francia. En 2022 ganó el título de Miss Côte d’Azur, que la llevó al concurso de Miss Francia 2023, donde terminó en quinto lugar.
Ahora, además de recorrer el mundo junto con Esteban, también es influencer y estudia medicina.
Hannah St. John, novia de Liam Lawson (Redbull Racing)
Liam entró recientemente al grid en lugar de Checo Pérez en la escudería de Red Bull. Aunque tiene una vida personal privada, sabemos que desde octubre de 2022 tiene una relación con Hannah St. Jhon,una joven de 22 años que estudió en la Universidad Estatal de Arizona, donde se especializó en ciencias biológicas y biomédicas.
Ahora es influencer, donde además de subir en Instagram y TikTok, también tiene un canal de YouTube donde sube vlogs de su día a día.
Egle Ruskyte, esposa de Nico Hülkenberg (Sauber)
Nico tiene una vida familiar muy privada, aunque claro que su esposa es su fan #1. Egle es originaria de Lituania. Es diseñadora de moda y modelo, y comenzó su propia marca de ropa tejida a crochet llamada Egle, que se encuentra bajo el nombre de @the_crochet_girl en Instagram.
Aunque no se sabe mucho de la pareja, han compartido que se conocieron en 2015, Hülkenberg le propuso matrimonio en 2020 en Venecia, y se casaron en junio de 2021. Ese mismo año nació su primera hija, Noemi Sky.
Eliska Babickova, novia de Andrea Kimi Antonelli (Equipo Mercedes AMG Petronas F1)
Eliska es una piloto de karting checa de 20 años, quien se coronó campeona de la clase OK en el Campeonato Italiano de Karting en 2023. Además, es muy activa en redes sociales donde comparte contenido de moda y lifestyle.
Empezó a salir con Kimi Antonelli en 2023. Se conocieron durante una competencia de karting y ahora su presencia no falta en el paddock.