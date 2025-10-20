Federica Quijano revela que temió perder a sus hijos por ser bisexual

Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, se sinceró en un reciente episodio del podcast Pipiris Nights, conducido por su hermano, Apio Quijano. En esa íntima platica, la cantante habló sobre su incursión en la política, su orientación sexual y los desafíos que ha enfrentado como madre adoptiva.
La cantante se declaró abiertamente bisexual y contó cómo esta parte de su vida ha estado marcada por el miedo, especialmente cuando sus hijos, María y Sebastián, llegaron a su vida.
Publicidad
Federica Quijano tuvo miedo de perder a sus hijos por ser bisexual
Federica Quijanoconfesó que ha tenido miedo de que le pudieran quitar a sus hijos adoptivos por su orientación sexual debido a los prejuicios que la rodearon, tanto en la sociedad como en las escuelas.
“Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia”, expresó.
La cantante recordó un episodio en el que fue discriminada en una escuela debido a su orientación sexual: “Había escuelas donde iba y (me decían) ‘No, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’. Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada... que me quiten a mis hijos”, aseguró.
Ese miedo estuvo presente durante muchos años. Aunque ahora sus hijos ya crecieron, las heridas de esos recuerdos siguen presentes: “Ahorita, gracias a Dios, mis dos hijos son ya mayores de edad, pero sí viví con ese miedo de 'Me van a quitar a mis hijos, me puede quitar a mis hijos' o 'Qué van a decir en la escuela’”, señaló.
Federica Quijano no se enamora del género
Sobre su vida amorosa, Federica Quijano reveló que siempre se enamora de los sentimientos de las personas, más allá de su género: “Me he enamorado del ser humano, de la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas”, recalcó.
Publicidad
Conmovida hasta las lágrimas, reconoció que le ha resultado difícil relacionarse sentimentalmente con alguien, sin embargo, su visión ha cambiado porque quiere darle un mejor ejemplo a sus hijos.
“Llevo 54 años quizás guardando todo esto que también tengo que enseñarle a mis hijos, que yo siempre les he enseñado a que sean ellos, a que sean libres, a que sean libres a sentir, a vivir, a amar y yo no lo soy. ¿Cómo puedo predicar con el ejemplo a mis hijos si yo no lo doy, si yo no puedo decir nada?”.
Federica Quijano equilibra su carrera con la maternidad
Federica Quijano ha logrado equilibrar su carrera musical con la crianza de sus hijos, al mismo tiempo que impulsa causas sociales enfocadas en la adopción y la familia.
La cantante compartió en el programa El minuto que cambió mi destino que decidió adoptar luego de enterarse que no podría tener hijos. Primero recibió a su hija María, cuando la niña tenía dos años y medio, comenzó el trámite de la adopción.
Durante la misma entrevista, relató cómo Sebastián, quien tiene autismo, llegó a su vida: “A diferencia de mi hija, lo abandonaron en un basurero en la Ciudad de México, lo dejaron con el cordón umbilical tirado en el basurero, con neumonía, rinitis, descalcificado y mordido por ratas y, demás, peleó por su vida”.
“Estuvo 20 días en el hospital tratando de salvarse, para mí todo el esfuerzo que hizo para vivir esta vida y sobrevivir, para mí es un guerrero y me escogió a mí para acompañarlo en este camino tan difícil”, resaltó.