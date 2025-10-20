Federica Quijano revela que temió perder a sus hijos por ser bisexual

Federica Quijano tuvo miedo de perder a sus hijos por ser bisexual

Federica Quijano confesó que ha tenido miedo de que le pudieran quitar a sus hijos adoptivos por su orientación sexual debido a los prejuicios que la rodearon, tanto en la sociedad como en las escuelas.

Federica Quijano (Instagram)

“Soy bisexual y sí ha sido difícil porque, como mujer, y más como adopté a mis hijos, esperan que seas la mamá perfecta para el niño perfecto, para hacer la familia”, expresó.

La cantante recordó un episodio en el que fue discriminada en una escuela debido a su orientación sexual: “Había escuelas donde iba y (me decían) ‘No, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’. Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada... que me quiten a mis hijos”, aseguró.

Federica Quijano y sus hijos María y Sebastián (Instagram)

Ese miedo estuvo presente durante muchos años. Aunque ahora sus hijos ya crecieron, las heridas de esos recuerdos siguen presentes: “Ahorita, gracias a Dios, mis dos hijos son ya mayores de edad, pero sí viví con ese miedo de 'Me van a quitar a mis hijos, me puede quitar a mis hijos' o 'Qué van a decir en la escuela’”, señaló.

Federica Quijano no se enamora del género

Sobre su vida amorosa, Federica Quijano reveló que siempre se enamora de los sentimientos de las personas, más allá de su género: “Me he enamorado del ser humano, de la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas”, recalcó.