Emily Cinnamon, la hija de Saúl "Canelo" Álvarez, comparte detalles de su espectacular fiesta de 18 años

Hace unos días, Emily Cinnamon, la primogénita deSaúl "Canelo" Álvarez, cumplió 18 años y para celebrar ese día especial, su papá le organizó una espectacular fiesta en la que estuvo acompañada de su novio, Jaziel Avilez, además de sus amigos y familiares.
Hasta ahora se conocían pocos detalles del evento, ya que la joven solo había compartido en sus historias de Instagram algunos momentos destacados de la noche, como cuando cantó junto al boxeador la canción “Martes 13”. Sin embargo, recientemente publicó con emoción una recopilación que muestra varios de los momentos más emotivos de la celebración.
Publicidad
Emily Cinnamon comparte detalles de su fiesta de cumpleaños
A través de su canal de YouTube, Emily Cinnamon, la hija mayor de Saúl "Canelo" Álvarez , sorprendió a sus seguidores al compartir un video con los mejores detalles sobre su espectacular fiesta de cumpleaños.
“Qué onda, nomás para pasar a saludarlos y decirles que ya está arriba el video de YouTube de mi fiesta de 18, para que vayan y lo vean”, dijo en un breve clip que publicó en su cuenta de Instagram
Desde la preparación de su look hasta los momentos más divertidos de la celebración, la joven compartió con entusiasmo varios recuerdos de su fiesta, que incluyó la presencia de un DJ y un mariachi que le cantó “Las Mañanitas”. A través de su video, dejó ver la alegría y emoción con la que vivió este día tan especial.
“Este blog es para platicarles un poquito antes de que vayan viendo, mañana 12 de octubre es mi cumpleaños, cuando ustedes lo vean yo ya voy a tener 18, voy a ser una chica mayor de edad, legal en todos lados menos en Estados Unidos”, se escucha decir entusiasma de haber llegado a la mayoría de edad.
Publicidad
Emily Cinnamon presume el look para su fiesta de 18
En las primeras imágenes, Emily Cinnamoncompartió cómo se preparó para la fiesta. Emocionada, se puso en manos de los expertos del estilismo quienes le pusieron extensiones además de presumir su sesión de maquillaje.
Emily también habló sobre una especial peticiones que le hizo a los invitados a su fiesta, pues quería que todos fueran vestidos del mismo color: “El dress code es que todos van de blanco y yo voy de negro. Estoy muy emocionada, estoy contenta, espero no se cuele nadie como pasó en mis 15 años, quien se cuele en las fiestas, eso no se hace…”, expresó.
Además, la hija del “Canelo” aprovechó para poner fin a las dudas sobre su edad. “Para todas las personas que piensan que voy a cumplir 20 años, qué mal están, voy a cumplir apenas 18, soy una bebé. Dejen de inventar que tengo 20 años, ahorita en estos momentos de mi vida, el sábado 11 de octubre a las 6 de la tarde tengo 17 años”, aclaró.
Finalmente, Emily mostró el look final que usó para la fiesta: un vestido color borgoña con escote asimétrico. Por supuesto, la joven presumió uno de los momentos más emotivos de la noche cuando se apoderó de la pista de baile para cantar junto a su papá frente a todos sus invitados.