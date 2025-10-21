Emily Cinnamon, la hija de Saúl "Canelo" Álvarez, comparte detalles de su espectacular fiesta de 18 años

Emily Cinnamon comparte detalles de su fiesta de cumpleaños

A través de su canal de YouTube, Emily Cinnamon , la hija mayor de Saúl "Canelo" Álvarez , sorprendió a sus seguidores al compartir un video con los mejores detalles sobre su espectacular fiesta de cumpleaños.

Saúl "Canelo" Álvarez celebró los 18 años de su hija Emily Cinnamon. (Instagram)

“Qué onda, nomás para pasar a saludarlos y decirles que ya está arriba el video de YouTube de mi fiesta de 18, para que vayan y lo vean”, dijo en un breve clip que publicó en su cuenta de Instagram

Emily Cinnamon y Jaziel Avilez (YouTube)

Desde la preparación de su look hasta los momentos más divertidos de la celebración, la joven compartió con entusiasmo varios recuerdos de su fiesta, que incluyó la presencia de un DJ y un mariachi que le cantó “Las Mañanitas”. A través de su video, dejó ver la alegría y emoción con la que vivió este día tan especial.



“Este blog es para platicarles un poquito antes de que vayan viendo, mañana 12 de octubre es mi cumpleaños, cuando ustedes lo vean yo ya voy a tener 18, voy a ser una chica mayor de edad, legal en todos lados menos en Estados Unidos”, se escucha decir entusiasma de haber llegado a la mayoría de edad.