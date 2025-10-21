Kristen Bell es criticada por romantizar violencia: Su esposo le confesó que 'jamás la mataría, aunque quisiera hacerlo'

La polémica felicitación de Kristen Bell a su esposo

Para festejar su doceavo aniversario de bodas junto al actor y comediante Dax Shepard, la también actriz Kristen Bell publicó en su Instagram una fotografía de la pareja abrazada sobre una cama junto al siguiente texto:

Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en cierto punto. Aunque estoy muy incentivado a matarte, nunca lo haría’. Kristen Bell en Instagram

La controversial publicación ha ocasionado una ola de críticas hacia Kristen Bell por parte de quienes consideran que su felicitación romantiza o hace burla de la violencia doméstica. Dentro de los comentarios del mismo post, se encuentran mensajes como “Esto... ¿se supone que es gracioso?” o “Todo bien en casa??” e incluso críticas más directas como “La violencia doméstica no es una broma”.

La respuesta de Kristen Bell a la polémica

Hasta el momento, Kristen Bell no ha hecho declaración alguna y únicamente ha limitado los comentarios (aunque no ha borrado aquellos donde se le cuestiona o ataca). Su esposo, Dax Shepard, tampoco ha mostrado una postura ante la situación.

Kristen Bell acostumbra compartir muchos detalles de su matrimonio. (Getty Images)

Los comienzos de la relación entre Kristen Bell y Dax Sheppard

La pareja se conoció en 2007, año en el que Dax continuó saliendo con otras personas al inicio de la relación, por lo que decidió terminar a Kristen Bell. Meses después regresaron y en 2008 comenzaron a aparecer públicamente juntos en fiestas o vacaciones. Su amor llegó a la pantalla grande en 2010 cuando Kristen Bell protagonizó la película Cuando en Roma y Dax Shepard interpretó el papel de uno de sus pretendientes.