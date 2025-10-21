La actriz Kristen Bell compartió en Instagram una fotografía en la que posa abrazando a su esposo, Dax Shepard, para felicitarlo por cumplir 12 años de matrimonio, sin embargo, lo que debía ser una romántica dedicatoria de aniversario se convirtió en objeto de críticas. La actriz acompañó la foto con un extraño mensaje en el que reveló la existencia de violencia en su relación.
Kristen Bell es criticada por romantizar violencia: Su esposo le confesó que 'jamás la mataría, aunque quisiera hacerlo'
La polémica felicitación de Kristen Bell a su esposo
Para festejar su doceavo aniversario de bodas junto al actor y comediante Dax Shepard, la también actriz Kristen Bell publicó en su Instagram una fotografía de la pareja abrazada sobre una cama junto al siguiente texto:
Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en cierto punto. Aunque estoy muy incentivado a matarte, nunca lo haría’.
La controversial publicación ha ocasionado una ola de críticas hacia Kristen Bell por parte de quienes consideran que su felicitación romantiza o hace burla de la violencia doméstica. Dentro de los comentarios del mismo post, se encuentran mensajes como “Esto... ¿se supone que es gracioso?” o “Todo bien en casa??” e incluso críticas más directas como “La violencia doméstica no es una broma”.
La respuesta de Kristen Bell a la polémica
Hasta el momento, Kristen Bell no ha hecho declaración alguna y únicamente ha limitado los comentarios (aunque no ha borrado aquellos donde se le cuestiona o ataca). Su esposo, Dax Shepard, tampoco ha mostrado una postura ante la situación.
Los comienzos de la relación entre Kristen Bell y Dax Sheppard
La pareja se conoció en 2007, año en el que Dax continuó saliendo con otras personas al inicio de la relación, por lo que decidió terminar a Kristen Bell. Meses después regresaron y en 2008 comenzaron a aparecer públicamente juntos en fiestas o vacaciones. Su amor llegó a la pantalla grande en 2010 cuando Kristen Bell protagonizó la película Cuando en Roma y Dax Shepard interpretó el papel de uno de sus pretendientes.
Si bien se comprometieron en 2009, fue hasta febrero de 2010 que Kristen Bell mostró su anillo públicamente. Ese mismo año, Dax Shepard hizo el guion y fue codirector de la película Hit and Run, la cual también fue protagonizada por Shepard y Bell. La pareja tuvo a su primer hijo, Lincoln Bell, el 28 de marzo de 2013.
Siete meses después, en octubre, finalmente llegaron al altar en un evento donde únicamente fueron al juzgado y después pidieron sándwiches para armar un “brunch de boda”. En diciembre de 2014 nació su segundo hijo, Delta Bell. En febrero de 2019 lanzaron Hello Bello, una marca de pañales y productos de bebé que posteriormente vendieron.
¿Infidelidad de Dax Shepard?
En 2018, la nieta de Julie Andrews, Kayti Andrews, afirmó haber tenido un romance con Dax Shepard en 2009, cuando ya era pareja de Kristen Bell. Dax salió a defenderse y logró demostrar que la fotografía que Kayti usaba para “comprobar” la infidelidad en realidad era de 2005, cuando ella y Dax salieron, antes de que él tan si quiera conociera a Kristen Bell.
Dax Shepard lleva 21 años sobrio
El actor ha declarado abiertamente haber sido abusado sexualmente a los 7 años, evento que lo llevó a tener problemas de adicciones y alcoholismo; sin embargo, en septiembre de 2025, cumplió 21 años de sobriedad y agradeció a Kristen por ser un gran apoyo y motivo para seguir luchando contra su pasado.