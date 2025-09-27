El cuento de hadas apenas comienza: Selena Gomez y Benny Blanco se dan el sí en una boda de ensueño en California

La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco… entra en una nueva etapa

Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron alrededor de 2008 o 2009, aunque su colaboración profesional principal ocurrió en 2015 durante la producción del álbum Revival, donde trabajaron en canciones como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness”.

En un inicio su relación fue meramente profesional y compartieron créditos en 2019 en el video “I Can’t Get Enough” junto a Tainy y J Balvin. Fue a mediados de 2023 cuando comenzaron a salir discretamente, alejados de los reflectores. En diciembre de ese año, Gomez confirmó públicamente su noviazgo a través de redes sociales.

Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco en California

El compromiso llegó un año después, el 11 de diciembre de 2024. Benny Blanco recreó un picnic en un estudio privado, con comida de Taco Bell —favorita de Selena Gomez— y le entregó un anillo de diamante marquesa valuado en cerca de un millón de dólares.

Desde entonces, ambos mantuvieron los preparativos en secreto, argumentando que no tenían prisa por casarse debido a temas profesionales, incluyendo el lanzamiento de su álbum colaborativo conjunto I Said I Love You First, que salió en marzo de 2025.

La pareja ha compartido detalles divertidos sobre su relación, como que Benny mantuvo en secreto la propuesta a pesar de que Selena casi cancela el plan por no sentirse bien, y han aparecido juntos en entrevistas promocionando su música.

Selena Gomez y Benny Blanco.

La boda fue precedida por una cena de ensayo el viernes 26 de septiembre, en la que se vieron discursos emotivos y un ambiente cálido. Selena Gomez estuvo acompañada por su prima Priscilla Marie y su amiga Theresa Marie Mingus, junto con su grupo cercano de amigas de toda la vida, quienes actuaron como madrinas. Taylor Swift llegó a California ese mismo día, alojándose en un hotel privado de lujo por motivos de seguridad.

La privacidad del evento se vio comprometida por una filtración de detalles de la boda en julio de 2025, lo que llevó a la pareja a aumentar la seguridad y considerar medidas drásticas como cambiar planes o prohibir dispositivos móviles.

Aunque no se confirmó específicamente una empresa como MG Invitaciones, la reacción de los fans fue inmediata, calificando el acto como una falta de respeto hacia la artista. Fuentes indican que Selena y Benny estaban “furiosos” por la exposición prematura de su “ceremonia ultra-secreta”.

Selena Gomez compartió imágenes del ramo de novia y sus anillos de boda en su cuenta de Instagram, mientras que Benny Blanco publicó fotos del altar decorado con flores en tonos beige y elementos personalizados.

Ambos han mantenido una presencia discreta en redes durante los preparativos, aunque sus publicaciones recientes confirman la emoción del momento, incluyendo fotos de la novia en un vestido de novia halter personalizado de Ralph Lauren, diseñado para resaltar elegancia y romance.

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco marca el inicio de una nueva etapa para dos figuras que han sabido construir una relación sólida lejos del escándalo. Tras relaciones pasadas con figuras como Justin Bieber (2010–2018) y The Weeknd, en el caso de Selena, y vínculos discretos en la vida de Benny, esta unión representa una apuesta por la estabilidad y el amor auténtico, y pensando en que Selena es una ex “princesa Disney”, podemos decir que ahora comienza el verdadero cuento de hadas.

