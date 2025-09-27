El cuento de hadas apenas comienza: Selena Gomez y Benny Blanco se dan el sí en una boda de ensueño en California

Selena Gomez y Benny Blanco ya son oficialmente marido y mujer. La cantante y actriz de 33 años y el productor musical de 37 se casaron este sábado 27 de septiembre de 2025 en una “boda secreta” de la que fueron conociéndose algunos detalles en semanas recientes.
Se trató de ceremonia íntima y romántica celebrada en un lujoso y privado lugar de Montecito, California, que aunque no se sabe a ciencia cierta el lugar exacto, posiblemente sea el San Ysidro Ranch o el Sea Crest Nursery, donde la pareja estuvo rodeada de jardines exuberantes y vistas al océano.
Primeras fotos de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco (cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin), que se mantuvo en secreto hasta el último momento a pesar de una filtración previa de detalles, fue confirmada por la propia cantante quien publicó las primeras imágenes del gran día en su cuenta de Instagram.
Las imágenes, captadas por la directora Petra F. Collins, colaboradora constante de la cantante y actriz en distintos videos musicales (así como la mente detrás de videos de otras estrellas como Christina Aguilera y Marilyn Manson) muestra a los ahora esposos en un ambiente de ensueño, con imágenes llenas de textura, efecto de desenfoque y un estilo romántico en el que destacan los outfits de la marca Ralph Lauren (detalle que dio a conocer TMZ).
Todos los detalles del enlace de Selena Gomez y Benny Blanco
La celebración del enlace entre Selena Gomez y Benny Blanco fue organizada por la reconocida wedding plannerMindy Weiss, experta en eventos de celebridades. El despliegue incluyó marquees y carpas monumentales —incluyendo estructuras blancas y grises para la ceremonia y recepción—, salones al aire libre con vistas al océano, cocinas gourmet temporales y estrictas medidas de seguridad que incluyeron patrullas permanentes, accesos restringidos, protocolos anti-drones y posiblemente la prohibición de teléfonos para evitar más filtraciones.
Se estima que el presupuesto de la boda haya alcanzado varios millones de dólares, aunque no se han revelado cifras exactas, pero dado que entre los proveedores involucrados estuvo Revelry Event Designers, responsables de eventos de alto perfil como los Grammys, el costo del evento debió ser alto.
La lista de invitados incluyó a celebridades y amigos cercanos, aunque la pareja buscó mantener un grupo íntimo y lleno de estrellas. Entre los asistentes confirmados estuvieron Taylor Swift (quien llegó desde Kansas City y se alojó en el Rosewood Miramar por motivos de seguridad), Paris Hilton, Steve Martin y Martin Short (coprotagonistas de Selena en Only Murders in the Building).
Otras figuras mencionadas en distintos reportes incluyen a figuras como Miley Cyrus, Camila Cabello y Snoop Dogg, aunque no todas han sido verificadas. Meryl Streep, también parte del elenco de Only Murders in the Building, no asistió al evento, dado que estuvo este sábado en el desfile de Dolce & Gabbana en Milan Fashion Week, donde filmó más escenas de la secuela de El Diablo viste a la Moda. Taylor Swift,mejor amiga de Selena Gomez, había prometido ser la flower girl tras el anuncio del compromiso, y su presencia fue destacada en los preparativos, según se ha dado a conocer.
La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco… entra en una nueva etapa
Selena Gomez y Benny Blanco se conocieron alrededor de 2008 o 2009, aunque su colaboración profesional principal ocurrió en 2015 durante la producción del álbum Revival, donde trabajaron en canciones como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness”.
En un inicio su relación fue meramente profesional y compartieron créditos en 2019 en el video “I Can’t Get Enough” junto a Tainy y J Balvin. Fue a mediados de 2023 cuando comenzaron a salir discretamente, alejados de los reflectores. En diciembre de ese año, Gomez confirmó públicamente su noviazgo a través de redes sociales.
El compromiso llegó un año después, el 11 de diciembre de 2024. Benny Blanco recreó un picnic en un estudio privado, con comida de Taco Bell —favorita de Selena Gomez— y le entregó un anillo de diamante marquesa valuado en cerca de un millón de dólares.
Desde entonces, ambos mantuvieron los preparativos en secreto, argumentando que no tenían prisa por casarse debido a temas profesionales, incluyendo el lanzamiento de su álbum colaborativo conjunto I Said I Love You First, que salió en marzo de 2025.
La pareja ha compartido detalles divertidos sobre su relación, como que Benny mantuvo en secreto la propuesta a pesar de que Selena casi cancela el plan por no sentirse bien, y han aparecido juntos en entrevistas promocionando su música.
La boda fue precedida por una cena de ensayo el viernes 26 de septiembre, en la que se vieron discursos emotivos y un ambiente cálido. Selena Gomez estuvo acompañada por su prima Priscilla Marie y su amiga Theresa Marie Mingus, junto con su grupo cercano de amigas de toda la vida, quienes actuaron como madrinas. Taylor Swift llegó a California ese mismo día, alojándose en un hotel privado de lujo por motivos de seguridad.
La privacidad del evento se vio comprometida por una filtración de detalles de la boda en julio de 2025, lo que llevó a la pareja a aumentar la seguridad y considerar medidas drásticas como cambiar planes o prohibir dispositivos móviles.
Aunque no se confirmó específicamente una empresa como MG Invitaciones, la reacción de los fans fue inmediata, calificando el acto como una falta de respeto hacia la artista. Fuentes indican que Selena y Benny estaban “furiosos” por la exposición prematura de su “ceremonia ultra-secreta”.
Selena Gomez y Benny Blanco: un cuento de hadas actual
Selena Gomez compartió imágenes del ramo de novia y sus anillos de boda en su cuenta de Instagram, mientras que Benny Blanco publicó fotos del altar decorado con flores en tonos beige y elementos personalizados.
Ambos han mantenido una presencia discreta en redes durante los preparativos, aunque sus publicaciones recientes confirman la emoción del momento, incluyendo fotos de la novia en un vestido de novia halter personalizado de Ralph Lauren, diseñado para resaltar elegancia y romance.
La boda de Selena Gomez y Benny Blanco marca el inicio de una nueva etapa para dos figuras que han sabido construir una relación sólida lejos del escándalo. Tras relaciones pasadas con figuras como Justin Bieber (2010–2018) y The Weeknd, en el caso de Selena, y vínculos discretos en la vida de Benny, esta unión representa una apuesta por la estabilidad y el amor auténtico, y pensando en que Selena es una ex “princesa Disney”, podemos decir que ahora comienza el verdadero cuento de hadas.