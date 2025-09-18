Pese al distanciamiento que existe entre Demi Lovato y Selena Gomez, la cantante expresó públicamente sus mejores deseos para la actriz tras conocer la noticia de su compromiso con el productor Benny Blanco.
Demi Lovato deja atrás las diferencias y dedica emotivo mensaje a Selena Gomez por su compromiso
Demi Lovato reacciona al compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco
En una reciente aparición en el programa Watch What Happens Live, le preguntaron a Demi Lovato si había escuchado el nuevo álbum de Selena Gomez con su prometido Benny Blanco, " I Said I Love You First". A lo que Lovato respondió: "Sí, lo he escuchado; ¡qué gran trabajo!".
"Me encantaron las canciones", continuó. "'Bluest Flame' era mi canción".
Demi Lovato was asked on watch happens live if she listened to Selena Gomez new album with Benny Blanco pic.twitter.com/av04urLkBL— Demi Lovato Updates (@TeamDemiHQ) September 17, 2025
Asimismo, la cantante también le contó al productor del programa sobre el compromiso de a dueña de Rare Beauty, a lo que ella respondió de manera positiva: "Estoy muy feliz por ella; está comprometida", le dijo la vocalista a Cohen. "Le deseo lo mejor".
Aunque ya no comparten la cercanía de antes, la actriz de Camp Rock, sigue reconociendo el talento de Selena y celebrando sus logros artísticos.
¿Por qué Demi Lovato y Selena Gomez dejaron de ser amigas?
La amistad entre Demi Lovato y Selena Gomez se remonta a la infancia: ambas aparecieron juntas en Barney & Friends cuando tenían siete años y luego compartieron etapa como jóvenes promesas en Disney Channel, con apariciones en programas infantiles y colaboraciones en películas como Princess Protection Program.
Sin embargo, esa complicidad empezó a deteriorarse con los años. En 2010, Lovato reveló a Girl's Life que ya no eran mejor amiga de Selena: "Los verdaderos amigos no permiten que sus amigos o familiares los traten mal. Si no puedes confiar en alguien, no puedes ser su amigo".
Por otro lado, se dice que su relación se agrietó alrededor de 2014, cuando Demi eliminó a Selena de su lista de seguidores en redes sociales y publicó mensajes crípticos como "Nadando lejos de las tonterías, adiós, perra", lo que desató rumores de una ruptura definitiva.
Aunque hubo reconciliaciones posteriores, incluso momentos en los que se reunieron públicamente o se elogiaron mutuamente, la amistad nunca volvió a tener la misma fuerza de antes.
Las diferencias en sus vidas personales, trayectorias profesionales y cómo manejaron la fama parecen haber ido creando distancia. Aun así, ambas personalidades han declarado en varias ocasiones que mantienen respeto mutuo, en especial cuando se trata de reconocer el trabajo y los éxitos de la otra.