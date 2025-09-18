Demi Lovato deja atrás las diferencias y dedica emotivo mensaje a Selena Gomez por su compromiso

Demi Lovato reacciona al compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

En una reciente aparición en el programa Watch What Happens Live, le preguntaron a Demi Lovato si había escuchado el nuevo álbum de Selena Gomez con su prometido Benny Blanco, " I Said I Love You First". A lo que Lovato respondió: "Sí, lo he escuchado; ¡qué gran trabajo!".

"Me encantaron las canciones", continuó. "'Bluest Flame' era mi canción".

Demi Lovato was asked on watch happens live if she listened to Selena Gomez new album with Benny Blanco pic.twitter.com/av04urLkBL — Demi Lovato Updates (@TeamDemiHQ) September 17, 2025

Asimismo, la cantante también le contó al productor del programa sobre el compromiso de a dueña de Rare Beauty, a lo que ella respondió de manera positiva: "Estoy muy feliz por ella; está comprometida", le dijo la vocalista a Cohen. "Le deseo lo mejor".

Aunque ya no comparten la cercanía de antes, la actriz de Camp Rock, sigue reconociendo el talento de Selena y celebrando sus logros artísticos.