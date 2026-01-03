Will Smith enfrenta dura acusación: violinista lo demanda por acoso sexual y despido injustificado

Will Smith está en el centro de una controversia legal tras ser demandado por el violinista Brian King Joseph, quien afirma haber sido víctima de acoso sexual, despedido injustamente y objeto de represalias, según una demanda presentada a finales de diciembre ante la Corte Superior de California.
El violinista Brian King Joseph, reconocido por su participación en America’s Got Talent, presentó una demanda contra Will Smith y Smith Treyball Studios Management, Inc., su compañía de gestión, alegando que durante su participación en la gira Based On a True Story: 2025, fue objeto de acoso sexual, “comportamiento depredador” e intento de “grooming” (preparación para explotación sexual), además de ser despedido de manera injustificada tras reportar lo ocurrido.
Según los documentos legales, Joseph fue inicialmente contratado por Smith en noviembre de 2024 para presentarse en un espectáculo en San Diego y posteriormente invitado a unirse a la gira de 2025 y colaborar en el próximo álbum del artista.
JUST IN: Will Smith has been accused of sexual harassment by Brian King Joseph, his tour violinist.— Julia 🇺🇸 (@Jules31415) January 2, 2026
The lawsuit alleges Smith exhibited “a pattern of predatory behavior” as he was “deliberately grooming and priming Mr. Joseph for further sexual exploitation.” It culminated in a… pic.twitter.com/lgycSBGWXP
A medida que aumentaba su interacción profesional, Joseph asegura que Smith hizo comentarios acerca de una conexión “especial” entre ellos, lo que fue interpretado como un acercamiento no profesional.
El punto clave de la demanda se centra en un incidente ocurrido durante una parada de la gira en Las Vegas, donde Joseph descubrió que alguien había entrado "ilegalmente" en la habitación y había dejado pertenencias que incluían toallitas, un frasco de medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, volveré no más tarde (sic) a las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F", lo que Joseph interpretó como una advertencia de que "un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para participar en actos sexuales" con él.
Tras informar del suceso tanto a la seguridad del hotel como al equipo de Smith, Joseph asegura que fue humillado por la dirección de la gira y despedido pocos días después, siendo reemplazado por otro violinista.
La demanda alega que esta secuencia de eventos le ha provocado a Joseph estrés postraumático, pérdidas económicas, daño a su reputación y dificultades emocionales, por lo que solicita que un jurado determine una indemnización adecuada por daños y perjuicios.
Will Smith niega acusación sobre abuso sexual
Por su parte, la defensa de Will Smith, a través de su abogado Allen B. Grodsky, ha negado categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de “falsas, infundadas e imprudentes”.
El representante legal aseguró que utilizarán todos los recursos legales disponibles para “garantizar que se esclarezca la verdad” y proteger la reputación del acto.
Quién es Brian King Joseph: el violinista estadounidense que revolucionó el violín eléctrico
Brian King Joseph es un violinista estadounidense originario de Washington, D.C., nacido el 25 de abril de 1992 y conocido por su estilo moderno y energético con el violín, especialmente con el violín eléctrico.
Desde los cuatro años comenzó a tocar el violín y con el tiempo desarrolló un enfoque propio que mezcla música clásica con sonidos contemporáneos y electrónicos, lo que le ha valido el apodo de “The King of Violin”.
Se dio a conocer internacionalmente en 2018, cuando participó en la temporada 13 de America’s Got Talent, donde se destacó por sus actuaciones llenas de energía y creatividad, y terminó en el tercer lugar del concurso.
Brian ha sido autodidacta y productor de su propia música, creando y grabando gran parte de su repertorio de forma independiente. Su presencia en redes sociales ha sido notable: videos suyos acumularon millones de visualizaciones y se ganó reconocimiento por sus interpretaciones únicas de canciones populares.
A lo largo de su carrera ha colaborado y compartido escenario con varios artistas importantes, incluyendo actuaciones junto a bandas y músicos como George Clinton & P-Funkadelics, Machine Gun Kelly y otros, y ha participado en eventos de gran escala como partidos de la NBA y espectáculos corporativos.
Aunque recibió en 2012 una beca presidencial completa para estudiar en el prestigioso Berklee College of Music en Boston, decidió seguir su propio camino artístico tras ser diagnosticado con una condición nerviosa que afecta sus manos, lo cual no ha frenado su carrera musical.
Además de sus presentaciones, Brian compone y produce sus propias canciones, y ha lanzado material original donde explora distintas fusiones entre géneros clásicos, electrónicos y populares