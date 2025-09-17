Se revela la fecha y el lugar de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

A una semana de queSelena Gomez y su prometido, Benny Blanco celebraran sus respectivas despedidas de solteros; ella con un viaje junto a sus mejores amigas en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y él con un fiesta en Las Vegas, ahora salieron a la luz nuevos detalles de su próxima boda.
La cantante de 33 años y el productor musical, de 37, revelaron su compromiso en diciembre de 2024 después de un año y medio de noviazgo. La también actriz compartió la feliz noticia en una publicación que compartió en sus redes sociales en la que muestra su anillo de compromiso.
Los nuevos detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Una fuente confirmó al diario británico The Sun que Selena Gomez y Benny Blanco celebraran su boda el 27 de septiembre en una propiedad privada en Santa Bárbara.
La pareja reservó todas las habitación del exclusivo hotel El Encanto para que sus invitados las disfruten durante todo el fin de semana, por lo que no estará abierto al público. Según se informa, las habitaciones del hotel, que cuentan con arquitectura colonial española, tiene un precio de hasta 3.500 dólares por noche.
La fuente confirmó que los invitados saben que se hospedaran en el lujoso resort, sin embargo, aún desconocen el lugar exacto donde se realizará la ceremonia.
"Todos los invitados serán recogidos y trasladados al lugar sin que sepan de antemano su destino", dijo la fuente. "Todos están muy emocionados a pesar del misterio; saben que será un momento increíble", agregó.
Aunque aún no se ha confirmado a ningún invitado, Selena Gomez tiene un nutrido grupo de amigos, entre ellos, Taylor Swift, Cara Delevingne, Camila Cabello, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham. Mientras que el círculo íntimo de Benny Blanco incluye a Ed Sheeran y al famoso chef Matty Matheson.
La historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco
Mientras que Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024: “Para siempre comienza ahora”, tituló su publicación en la que muestra su anillo de compromiso.
La actriz compartió la noticia a través de un carrusel que publicó en su cuenta de Instagram, incluida una fotografía de su anillo de compromiso y una foto de ella y su pareja celebrando su compromiso entre risas y un abrazo. La futura novia también publicó orgullosa una selfie frente al espejo, mostrando aún más su nuevo anillo en sus historias de Instagram.
La historia de amor entre Selena y Benny fue el resultado de una historia que empezó hace más de una década tras compartir su talento. Su vínculo profesional se consolidó cuando él produjo éxitos como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness” en su álbum Revival en 2015, y colaboraron nuevamente en “I Can’t Get Enough” en 2019.
Sin embargo, fue durante la producción de “Single Soon” en 2023 cuando su relación profesional se volvió sentimental. Selena hizo público su romance a finales de 2023, asegurando que él era “lo mejor que le había pasado”. En marzo de 2025 estrenaron juntos su álbum I Said I Love You First, un proyecto que narra su historia de amor a través de las canciones.