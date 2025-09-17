Se revela la fecha y el lugar de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Los nuevos detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Una fuente confirmó al diario británico The Sun que Selena Gomez y Benny Blanco celebraran su boda el 27 de septiembre en una propiedad privada en Santa Bárbara.

Selena Gomez y Benny Blanco (Getty Images)

La pareja reservó todas las habitación del exclusivo hotel El Encanto para que sus invitados las disfruten durante todo el fin de semana, por lo que no estará abierto al público. Según se informa, las habitaciones del hotel, que cuentan con arquitectura colonial española, tiene un precio de hasta 3.500 dólares por noche.

La fuente confirmó que los invitados saben que se hospedaran en el lujoso resort, sin embargo, aún desconocen el lugar exacto donde se realizará la ceremonia.

Selena Gomez y Benny Blanco (Getty Images)

"Todos los invitados serán recogidos y trasladados al lugar sin que sepan de antemano su destino", dijo la fuente. "Todos están muy emocionados a pesar del misterio; saben que será un momento increíble", agregó.

Aunque aún no se ha confirmado a ningún invitado, Selena Gomez tiene un nutrido grupo de amigos, entre ellos, Taylor Swift, Cara Delevingne, Camila Cabello, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham. Mientras que el círculo íntimo de Benny Blanco incluye a Ed Sheeran y al famoso chef Matty Matheson.