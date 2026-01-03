Las adicciones y problemas legales que marcaron a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones, antes de su trágica muerte

Las adicciones y problemas legales marcaron a la hija de Tommy Lee Jones antes de morir

Los registros judiciales muestran que en 2025, Victoria Jones fue arrestada al menos en dos ocasiones en el condado de Napa, California, por cargos relacionados con el consumo y posesión de sustancias controladas sin una receta válida, así como por obstrucción a un agente del orden público. En ese primer incidente ocurrido el 28 de abril de 2025, se declaró no culpable de todos los cargos.

Menos de dos meses después, el 17 de junio de 2025, Victoria fue nuevamente detenida, esta vez bajo cargos de violencia doméstica, otra acusación menor a la que también se declaró inocente al presentarse ante el juzgado el 1 de julio. Estas detenciones y el contacto recurrente con las autoridades señalaron una etapa complicada en su vida adulta.

Tommy Lee Jones’ daughter, Victoria, was seen in a mugshot from June 2025 — just six months before she was found dead in a hotel on New Year’s Day.

Victoria had disheveled hair and bloodshot eyes as she held a stoic expression in the mugshot, which was taken after she was… pic.twitter.com/bT0vZYChfP — PlasticGirlReporting™️©️ (@PlasticGirl1776) January 3, 2026

Personas que la conocieron en años recientes describieron que Victoria batallaba con el consumo de alcohol y drogas, algo que se reflejaba no solo en sus problemas legales, sino también en la percepción pública sobre su estilo de vida alejado de Hollywood. Informes de la policía de Napa incluso mencionaron el uso de sustancias y resistencia al arresto en uno de los encuentros con las autoridades.

A pesar de estos retos, su familia, incluido su padre, Tommy Lee Jones, ganador del Óscar, había mantenido en gran medida su vida privada fuera de los focos. Victoria creció con cierto espacio lejos de la fama constante, pero las dificultades personales llegaron a trascender en reportes de prensa y archivos judiciales en los últimos meses.

Lejos de grandes apariciones públicas, Victoria intentó construir su propio camino, aunque los problemas con las drogas y sus consecuencias legales se convirtieron en un elemento recurrente en su vida adulta.