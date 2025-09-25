Tras el nacimiento de Rocki Irish, recordamos quiénes son los hijos, el novio de Rihanna y los integrantes de su familia

La familia de Rihanna en Barbados

Rihanna nació el 20 de febrero de 1988 en Bridgetown, Barbados, con el nombre de Robyn Rihanna Fenty. Sus papás son Ronald Fenty, quien falleció recientemente, y Monica Braithwaite.

Según distintos reportes, Monica trabajó como contadora y mantuvo un rol constante en la vida de sus hijos, ya que Ronald, de ascendencia guyanesa y quien trabajó en diversos oficios, fue una figura conflictiva para la familia.

Los papás de Rihanna se separaron en 2002, cuando la futura cantante tenía 14 años, un hecho que marcó su adolescencia, justo antes de iniciar su camino en la música.

Ronald, papá de Rihanna, murió a los 70 años (David Crichlow/Shutterstock/David Crichlow/Shutterstock)

En casa, Rihanna creció con dos hermanos menores, Rorrey y Rajad Fenty. Rorrey se inclinó por el rap y la producción musical, mientras que Rajad mantuvo un perfil más bajo, aunque siempre cercano a su hermana. Por el lado paterno, Rihanna también tiene tres medios hermanos: Kandy, Samantha y Jamie Fenty.

Historial amoroso de Rihanna

Desde que irrumpió en la escena global en 2008, gracias al éxito “Umbrella”, la vida amorosa de Rihanna también ha estado bajo la mirada pública y ha ocupado titulares en medios internacionales.

Entre 2007 y 2009 sostuvo una relación con el cantante Chris Brown, que terminó después de un caso de violencia que ocupó titulares en todo el mundo. Más tarde se le vinculó de manera intermitente con el rapero Drake, con quien mantuvo una historia de idas y vueltas entre 2009 y 2016.

Drake fue uno de los galanes de Rihanna con los que tuvo colaboraciones y un romance intermitente (YouTube)

En 2010 salió con el beisbolista Matt Kemp, y de 2017 a principios de 2020 tuvo una relación con el empresario saudí Hassan Jameel, con quien vivió tres años de discreto noviazgo.

Hoy, convertida en mamá de tres hijos, Rihanna concentra su vida en la familia que construyó con A$AP Rocky. Desde Los Ángeles hasta Bridgetown, su historia personal sigue ligada tanto a sus raíces en Barbados, donde es considerada una embajadora e hija predilecta del país, como a su presente en Estados Unidos, donde la maternidad marcó una nueva etapa en la trayectoria de la cantante.