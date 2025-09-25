Tras el nacimiento de Rocki Irish, recordamos quiénes son los hijos, el novio de Rihanna y los integrantes de su familia

Finalmente llegó el día. Rihannase convirtió en mamá de una niña, ya que el pasado 13 de septiembre nació en Los Ángeles, California, la tercera de sus hijas con el rapero A$AP Rocky. Se trata de Rocki Irish Mayers, quien de inmediato se convirtió en una sensación entre los amigos y los millones de fans de la cantante y empresaria, quienes enviaron sus felicitaciones a la familia a través de redes sociales.
Para aprovechar la llegada de la bebé, hacemos un repaso por todos los integrantes (conocidos) de la familia de la superestrella barbadense.
¿Quiénes es el novio de Rihanna y sus tres hijos?
Después de convertirse en una de las figuras más influyentes en el mundo de la música, la moda y la belleza, Rihanna ha dedicado la mayor parte de su tiempo, en años recientes, a su vida familiar al lado de su pareja, el rapero A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Athelston Mayers, quien es originario de Nueva York, donde nació en 1988.
La pareja comenzó a despertar rumores de romance cuando comenzaron a ser vistos juntos a finales de 2019, para finalmente consolidar su relación durante la pandemia.
Actualmente, Rihanna y A$AP Rocky tienen tres hijos. El primero es RZA Athelston Mayers, quien el 13 de mayo de 2022. Más tarde nació Riot Rose Mayers, el 1 de agosto de 2023, y más recientemente los cantantes dieron la bienvenida a su tercer bebé, una niña, a quien llamaron Rocki Irish Mayers y quien nació el 13 de septiembre de 2025, también en California.
Los anuncios de los embarazos de Rihanna, todo un evento mediático
Fiel a la costumbre de convertir en noticia cada uno de sus movimientos, Rihanna hizo que el anuncio de sus embarazos se volviera un acontecimiento mediático.
En enero de 2022, reveló su primer embarazo durante una caminata en Harlem, Nueva York, en un shoot fotográfico con estilo paparazzi en el que apareció con un abrigo rosa abierto que dejaba ver su vientre. El autor de estas imágenes es Miles Diggs, un fotógrafo de celebridades que trabaja entre Los Ángeles y Nueva York, y quien fue uno de los primeros en felicitar a Rihanna por el nacimiento de Rocki Irish.
En febrero de 2023, la cantante aprovechó su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVII en Glendale, Arizona, para confirmar públicamente que esperaba a su segundo hijo, y lo hizo dejando ver su figura mientras cantaba sobre una plataforma y vestía un mono en dramático color rojo.
Finalmente, en mayo de 2025, llegó al Met Gala en Nueva York con un vestido que dejó al descubierto su tercer embarazo, con lo que además dejó en claro la importante relación que tiene con la moda, en el que es considerado por muchos como el evento fashion más emblemático del mundo.
La familia de Rihanna en Barbados
Rihanna nació el 20 de febrero de 1988 en Bridgetown, Barbados, con el nombre de Robyn Rihanna Fenty. Sus papás son Ronald Fenty, quien falleció recientemente, y Monica Braithwaite.
Según distintos reportes, Monica trabajó como contadora y mantuvo un rol constante en la vida de sus hijos, ya que Ronald, de ascendencia guyanesa y quien trabajó en diversos oficios, fue una figura conflictiva para la familia.
Los papás de Rihanna se separaron en 2002, cuando la futura cantante tenía 14 años, un hecho que marcó su adolescencia, justo antes de iniciar su camino en la música.
En casa, Rihanna creció con dos hermanos menores, Rorrey y Rajad Fenty. Rorrey se inclinó por el rap y la producción musical, mientras que Rajad mantuvo un perfil más bajo, aunque siempre cercano a su hermana. Por el lado paterno, Rihanna también tiene tres medios hermanos: Kandy, Samantha y Jamie Fenty.
Historial amoroso de Rihanna
Desde que irrumpió en la escena global en 2008, gracias al éxito “Umbrella”, la vida amorosa de Rihanna también ha estado bajo la mirada pública y ha ocupado titulares en medios internacionales.
Entre 2007 y 2009 sostuvo una relación con el cantante Chris Brown, que terminó después de un caso de violencia que ocupó titulares en todo el mundo. Más tarde se le vinculó de manera intermitente con el rapero Drake, con quien mantuvo una historia de idas y vueltas entre 2009 y 2016.
En 2010 salió con el beisbolista Matt Kemp, y de 2017 a principios de 2020 tuvo una relación con el empresario saudí Hassan Jameel, con quien vivió tres años de discreto noviazgo.
Hoy, convertida en mamá de tres hijos, Rihanna concentra su vida en la familia que construyó con A$AP Rocky. Desde Los Ángeles hasta Bridgetown, su historia personal sigue ligada tanto a sus raíces en Barbados, donde es considerada una embajadora e hija predilecta del país, como a su presente en Estados Unidos, donde la maternidad marcó una nueva etapa en la trayectoria de la cantante.
¿Cuántos hijos quiere tener Rihanna?
En una conversación con la edición británica de Vogue en 2020 Rihanna afirmó que quería tener “tres o cuatro” hijos.
Pasaron dos años para que la superestrella y empresaria se convirtiera en mamá de su primer hijo varón, RZA Athleson, a quien le siguió el segundo, Riot Rose, quien nació en 2023.
En 2024, en una entrevista con Interview, la cantante aseguró que su maternidad estaba en manos de Dios. "No sé qué quiere Dios, pero me gustaría tener más de dos (hijos). Intentaría para tener una niña. Pero claro, si es otro niño, es otro niño", comentó Riri en aquel momento.
Ahora que ya es mamá de una niña, habría que ver si Rihanna decide tener más bebés o prefiere quedarse con estos tres. ¿Será que hará lo que Dios mande?