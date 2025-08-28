Arranca una nueva era del skincare: Fenty Skin, la marca de Rihanna, ya está en México

La marca de belleza de Rihanna: Skincare fácil y efectivo

Fenty Skin no se trata de complicarse la vida. Todo parte de una rutina de tres pasos que Rihanna llama los Fenty Skin Start'rs. Aquí te contamos cuáles son.

Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser

Un desmaquillante-limpiador en espuma que desmaquilla y limpia sin resecar.

Sensación fresca y limpia. TOTAL CLEANS'R REMOVE-IT-ALL CLEANSER with Barbados Cherry, $550 (fentybeauty.com)

Fat Water Pore-Refining Toner Serum

Un tónico-serum que mejora los poros y reduce las manchas sin quitar hidratación.

El poder de un sérum más el tratamiento de un tónico en un solo paso que elimina los poros.

FAT WATER Niacinamide Pore- Refining Toner SERUM with Barbados Cherry, $735 (fentybeauty.com)

Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Una crema hidratante con protector solar que es ligera, no deja residuos blancos y lo mejor, se lleva súper bien con el maquillaje.

¡Súper hidratante y cero grasoso! Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 SUNSCREEN, $810 (fentybeauty.com)

Son productos son multifuncionales con fórmulas veganas, limpias y con ingredientes como niacinamida, cereza de Barbados, ácido hialurónico y más. Todos con aromas cálidos, tropicales y limpios.