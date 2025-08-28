Después de revolucionar la industria del maquillaje con Fenty Beauty, Rihanna decidió hacer lo mismo con el skincare. En colaboración con Kendo Brands, creó una línea que funciona, es fácil de usar y está pensada para todos.
Arranca una nueva era del skincare: Fenty Skin, la marca de Rihanna, ya está en México
La marca de belleza de Rihanna: Skincare fácil y efectivo
Fenty Skin no se trata de complicarse la vida. Todo parte de una rutina de tres pasos que Rihanna llama los Fenty Skin Start'rs. Aquí te contamos cuáles son.
Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser
Un desmaquillante-limpiador en espuma que desmaquilla y limpia sin resecar.
Fat Water Pore-Refining Toner Serum
Un tónico-serum que mejora los poros y reduce las manchas sin quitar hidratación.
Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen
Una crema hidratante con protector solar que es ligera, no deja residuos blancos y lo mejor, se lleva súper bien con el maquillaje.
Son productos son multifuncionales con fórmulas veganas, limpias y con ingredientes como niacinamida, cereza de Barbados, ácido hialurónico y más. Todos con aromas cálidos, tropicales y limpios.
¿Lo mejor? No es solo para la cara
La línea también incluye productos para labios como el Fenty Treatz, un aceite labial ultrahidratante que deja un acabado brillante sin sensación pegajosa. La mascarilla Plush Puddin con una textura suave y cremosa que suaviza y da volumen de forma natural. Y si lo tuyo es algo más clásico y natural, el bálsamo Lux Balm es ideal. Suaviza los labios secos y agrietados. Una rutina rápida y efectiva.
Además, Fenty Skin también tiene productos para el cuerpo. Desde Butta Drop, una crema rica y nutritiva que deja la piel suave y con ese glow que Rihanna siempre lleva, hasta su versión Body Milk, más ligera pero igual hidratante. Porque el skincare no es solo de la cara.
Más que clean beauty
Fenty Skin también se preocupa por el planeta. Sus empaques son recargables, usan materiales reciclados y todos sus productos son cruelty-free. Fenty Skin es una invitación a disfrutar el skincare. Rihanna lo explica así: "Quería que se sintiera accesible, fácil y que eliminara la presión de elegir una rutina, así que creé una línea para todos".