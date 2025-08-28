Publicidad

Belleza

Arranca una nueva era del skincare: Fenty Skin, la marca de Rihanna, ya está en México

Skincare limpio, sencillo y efectivo. Así es la rutina de de cuidado de la piel según Rihanna. Y sí, llegó a México.
jue 28 agosto 2025 12:41 PM
FENTY BEAUTY RIHANNA.jpg
Riri lo hizo de nuevo, pero esta vez con el skincare. #FentySkin

Después de revolucionar la industria del maquillaje con Fenty Beauty, Rihanna decidió hacer lo mismo con el skincare. En colaboración con Kendo Brands, creó una línea que funciona, es fácil de usar y está pensada para todos.

La marca de belleza de Rihanna: Skincare fácil y efectivo

Fenty Skin no se trata de complicarse la vida. Todo parte de una rutina de tres pasos que Rihanna llama los Fenty Skin Start'rs. Aquí te contamos cuáles son.

Total Cleans’r Remove-It-All Cleanser

Un desmaquillante-limpiador en espuma que desmaquilla y limpia sin resecar.

TOTAL CLEANS'R REMOVE-IT-ALL CLEANSER WITH BARBADOS CHERRY
Sensación fresca y limpia. TOTAL CLEANS'R REMOVE-IT-ALL CLEANSER with Barbados Cherry, $550

Fat Water Pore-Refining Toner Serum

Un tónico-serum que mejora los poros y reduce las manchas sin quitar hidratación.

FAT WATER NIACINAMIDE PORE-REFINING TONER SERUM WITH BARBADOS CHERRY
El poder de un sérum más el tratamiento de un tónico en un solo paso que elimina los poros.
FAT WATER Niacinamide Pore- Refining Toner SERUM with Barbados Cherry, $735

Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Una crema hidratante con protector solar que es ligera, no deja residuos blancos y lo mejor, se lleva súper bien con el maquillaje.

HYDRA VIZOR INVISIBLE MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPF 30 SUNSCREEN
¡Súper hidratante y cero grasoso! Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 SUNSCREEN, $810

Son productos son multifuncionales con fórmulas veganas, limpias y con ingredientes como niacinamida, cereza de Barbados, ácido hialurónico y más. Todos con aromas cálidos, tropicales y limpios.

¿Lo mejor? No es solo para la cara

La línea también incluye productos para labios como el Fenty Treatz, un aceite labial ultrahidratante que deja un acabado brillante sin sensación pegajosa. La mascarilla Plush Puddin con una textura suave y cremosa que suaviza y da volumen de forma natural. Y si lo tuyo es algo más clásico y natural, el bálsamo Lux Balm es ideal. Suaviza los labios secos y agrietados. Una rutina rápida y efectiva.

Además, Fenty Skin también tiene productos para el cuerpo. Desde Butta Drop, una crema rica y nutritiva que deja la piel suave y con ese glow que Rihanna siempre lleva, hasta su versión Body Milk, más ligera pero igual hidratante. Porque el skincare no es solo de la cara.

BUTTA DROP WHIPPED OIL BODY CREAM
Deja la piel con un brillo brillante que nunca es pegajoso. BUTTA DROP Whipped Oil Body Cream with Tropical Oils + Shea Butter, $1,100

Más que clean beauty

Fenty Skin también se preocupa por el planeta. Sus empaques son recargables, usan materiales reciclados y todos sus productos son cruelty-free. Fenty Skin es una invitación a disfrutar el skincare. Rihanna lo explica así: "Quería que se sintiera accesible, fácil y que eliminara la presión de elegir una rutina, así que creé una línea para todos".

