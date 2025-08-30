Rihanna celebra 20 años de carrera agradecida con sus fans... pero sin disco nuevo

Rihanna debutó en agosto de 2005 en la música: 20 años no es nada

Rihanna sabe que sin el apoyo de sus fans no estaría estos días festejando 20 años de carrera en los que la música ha sido el hilo conductor de una historia que ha crecido a campos tan distintos como el cine, la moda y la industria de la belleza en los que siempre (o casi siempre) se ha anotado éxitos.

Por ello, la cantante barbadense de 37 años publicó un mensaje de agradecimiento a quienes la han seguido a lo largo del camino, a quienes han cantado y bailado y comprado sus canciones, y han hecho de cada lanzamiento y nuevo proyecto un tema de conversación internacional, lo mismo que un éxito en ventas.

Rihanna (GARETH CATTERMOLE/Getty Images)

“Cada uno de ustedes jugó un papel crucial en el camino que este viaje me ha llevado hasta ahora. ¡Solo quería aprovechar este momento para darles las gracias! ¡Gracias por los mejores 20 años de mi vida! 20 años de los fans más fieles y acérrimos que no se andan por las ramas”, explicó Rihanna.

Fue el 29 de agosto de 2005 cuando Rihanna debutó en la escena musical con el álbum Music of the Sun, que contenía su primer gran éxito “Pon de Replay”, bajo el sello de Def Jam Recordings, encabezado en aquel entonces por Jay Z. Al cual le siguió un nuevo disco, A Girl like me, lanzado en 2006 y del cual sonó fuerte “SOS”.