Rihanna celebra 20 años de carrera agradecida con sus fans... pero sin disco nuevo

Dos décadas pasaron ya desde que Rihanna dejó Barbados para mudarse a Estados Unidos a perseguir su sueño en el mundo de la música.
Y para celebrar sus primeros 20 años de carrera, Robyn Rihanna Fenty publicó un mensaje donde se muestras agradecida con sus fans y con toda la gente que impulsó su carrera desde entonces.
Publicidad
Rihanna celebra 20 años de carrera agradecida con sus fans
“Hace 20 años, dejé mi país, mi cultura, mi comida y mi familia para embarcarme en un viaje que comenzó con el lanzamiento de mi primer álbum”, escribió Rihanna en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que cientos de imágenes —en las que ella es la figura central— dan cuenta de su evolución.
“Muchos de ustedes formaron parte de mi vida y carrera desde el principio, y algunos se han unido a la aventura a lo largo del camino. Les estaré eternamente agradecida”, señaló la cantante, actriz, modelo, diseñadora, empresaria y filántropa de 37 años que en aquel entonces impactó al productor Evan Rogers, quien la conoció en la isla caribeña y le hizo una primera audición. Era el principio de una carrera meteórica.
Publicidad
Rihanna debutó en agosto de 2005 en la música: 20 años no es nada
Rihanna sabe que sin el apoyo de sus fans no estaría estos días festejando 20 años de carrera en los que la música ha sido el hilo conductor de una historia que ha crecido a campos tan distintos como el cine, la moda y la industria de la belleza en los que siempre (o casi siempre) se ha anotado éxitos.
Por ello, la cantante barbadense de 37 años publicó un mensaje de agradecimiento a quienes la han seguido a lo largo del camino, a quienes han cantado y bailado y comprado sus canciones, y han hecho de cada lanzamiento y nuevo proyecto un tema de conversación internacional, lo mismo que un éxito en ventas.
“Cada uno de ustedes jugó un papel crucial en el camino que este viaje me ha llevado hasta ahora. ¡Solo quería aprovechar este momento para darles las gracias! ¡Gracias por los mejores 20 años de mi vida! 20 años de los fans más fieles y acérrimos que no se andan por las ramas”, explicó Rihanna.
Fue el 29 de agosto de 2005 cuando Rihanna debutó en la escena musical con el álbum Music of the Sun, que contenía su primer gran éxito “Pon de Replay”, bajo el sello de Def Jam Recordings, encabezado en aquel entonces por Jay Z. Al cual le siguió un nuevo disco, A Girl like me, lanzado en 2006 y del cual sonó fuerte “SOS”.
Publicidad
La evolución musical de Rihanna
Para la gente que trabajó al lado de la cantante desde entonces y quienes hicieron posibles sus primeros títulos, Rihanna también tuvo palabras de gratitud.
“20 años de trabajo duro y equipos dedicados a mi alrededor, 20 años de lecciones, 20 años de experiencias y logros inolvidables, 20 años de mi familia como mi mayor apoyo”, señaló la artista.
A lo largo de esos 20 años Rihanna ha lanzado discos que marcaron sus distintas etapas musicales y personales: Good Girl Gone Bad (lanzado en 2007 y que la convirtió en estrella global gracias al éxito de “Umbrella”), Rated R (2009), Loud(2010), Talk That Talk (2011), Unapologetic (2012; su primer álbum número uno en Billboard 200 y que contenía el hit mundial “Diamonds”) y Anti (lanzado en 2016, sí, hace 10 años, otro número uno y su álbum más personal, según ella misma lo ha dicho).
Rihanna dio las gracias por estos primeros 20 años de carrera, en especial, a quienes apostaron por ella.
“A todas las personas que me dijeron que sí y me dieron una oportunidad antes de que fuera ‘cool’ (ejecutivos, DJs, escritores, productores, bailarines, coreógrafos, directores, diseñadores de moda, fotógrafos, artistas del glamour, periodistas, marcas, mentores, etc.). ¡20 años de agradecimiento para ustedes! Le doy gracias a Dios, ha sido muy generoso conmigo y la gloria es suya”, concluyó.
Rihanna a lo largo de 20 años de carrera
A lo largo de estas dos décadas, Rihanna ha crecido, evolucionado y enfrentado todo tipo de experiencias bajo los reflectores. Desde el éxito en los charts, hasta la violencia que sufrió a manos de su ex novio, Chris Brown, en 2009.
De la vez que envió a Drake a la “friend zone” en los VMAs de 2016, a sus impactantes apariciones en la alfombra roja, como su llegada la Met Gala de 2015 con el dramático vestido amarillo de Guo Pei.
De sus éxitos empresariales como Savage x Fenty o Fenty Beauty y sus colaboraciones con marcas de lujo hasta el tropezón de su propia línea de moda Fenty que cerró en 2021.
Desde la pandemia, como la propia Rihanna lo ha dicho, su relación con A$AP Rocky se aceleró y fortaleció; y ahora, convertidos en familia, son papás de dos niños, RZA y Riot, y esperan ya a su tercer bebé (que todo parece indicar que se trata de una niña) ; además de haber enfrentado el juicio del rapero del cual salió bien librado.
Si bien la gran pregunta en torno a la carrera de Rihanna es cuándo lanzará su noveno álbum de estudio, un tema que ha causado infinidad de versiones encontradas y ha sido desmentido en distintas ocasiones por la propia cantante, lo cierto es que la barbadense está más vigente que nunca y su impacto en la cultura popular es un hecho innegable, por lo que sus siguientes proyectos (con la esperanza de que el siguiente disco no tarde tanto) seguramente le darán para otros 20 años más de éxitos.