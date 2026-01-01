Emma Heming, esposa de Bruce Willis, celebra 18 años al lado del actor con una foto inédita

Esposa de Bruce Willis celebra 18 años al lado del actor

Dos años después de aquel primer paso, Bruce Willis y Emma Heming consolidaron su relación al casarse en marzo de 2009 en una ceremonia espiritual celebrada en las Islas Turcas y Caicos. Apenas seis días más tarde, formalizaron su unión con una boda civil en Beverly Hills.

Con una foto en la que la pareja aparece dándose su primer beso, Emma escribió: "Hace 18 años, se convirtió en mi novio", escribió en su Instagram. "Con un beso en la cabeza, el tiempo se detuvo. Tengo mucha suerte de conocer este tipo de amor".

El mensaje llega poco después de que Heming compartiera una emotiva reflexión sobre cómo vivieron estas fiestas, marcadas por el diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal de su esposo.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar enredados en una red de dolor”, escribió en su blog, señalando que las cosas “se ven diferentes” ahora. “Lo sé porque lo estoy viviendo”, agregó. "He aprendido que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida".