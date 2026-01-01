Emma Heming, esposa de Bruce Willis, celebra 18 años al lado del actor con una foto inédita

La víspera de Año Nuevo tiene un significado muy especial paraEmma Heming y Bruce Willis, ya que fue precisamente en esa fecha cuando comenzó su historia de amor. A través de sus redes sociales, la esposa del actor compartió una imagen inédita para conmemorar 18 años de relación, recordando el momento exacto en el que se hicieron novios.
Según relató la exmodelo, fue la noche del 30 de diciembre cuando ambos oficializaron su romance y se dieron su primer beso, una cita que marcó el inicio de una de las historias más sólidas de Hollywood.
Esposa de Bruce Willis celebra 18 años al lado del actor
Dos años después de aquel primer paso, Bruce Willis y Emma Heming consolidaron su relación al casarse en marzo de 2009 en una ceremonia espiritual celebrada en las Islas Turcas y Caicos. Apenas seis días más tarde, formalizaron su unión con una boda civil en Beverly Hills.
Con una foto en la que la pareja aparece dándose su primer beso, Emma escribió: "Hace 18 años, se convirtió en mi novio", escribió en su Instagram. "Con un beso en la cabeza, el tiempo se detuvo. Tengo mucha suerte de conocer este tipo de amor".
El mensaje llega poco después de que Heming compartiera una emotiva reflexión sobre cómo vivieron estas fiestas, marcadas por el diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal de su esposo.
“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar enredados en una red de dolor”, escribió en su blog, señalando que las cosas “se ven diferentes” ahora. “Lo sé porque lo estoy viviendo”, agregó. "He aprendido que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida".
Emma Heming habla del impacto de la demencia de Bruce Willis en su Navidad familiar
Emma Heming recordó cómo a Bruce Willis"le encantaba esta época del año: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones" en sus primeros años: “Él era el que hacía los panqueques, el que salía a la nieve con los niños, la presencia constante que se movía por la casa a medida que transcurría el día”, escribió. “La demencia no borra esos recuerdos, pero sí crea un espacio entre el ayer y el hoy. Y ese espacio puede doler”.
En marzo pasado, la pareja celebró 16 años de matrimonio, ocasión en la que Emma dedicó un mensaje lleno de amor a Bruce Willis, padre de sus dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn. “Hoy se cumplen 16 años con el amor de toda una vida. Hemos vivido momentos de enorme felicidad y también etapas muy difíciles, pero a través de todo hemos construido algo atemporal”, escribió.
El aniversario también sirvió para expresar su gratitud por la historia que han compartido, especialmente tras el retiro del actor hace cuatro años. “Estoy profundamente agradecida por cada capítulo que hemos vivido juntos y por todos los que aún seguiremos escribiendo, en nuestro propio lenguaje de amor incondicional”, concluyó.