¿Rihanna y A$AP Rocky se casaron en secreto? El rapero levanta sospechas

A$AP Rocky levanta sospechas sobre una posible boda secreta con Rihanna

A$AP Rocky acaparó la atención al levantar sospechas de que él y Rihanna se habían casado en secreto. Durante una entrevista que le concedió a la revista ELLE, el rapero no pudo evadir las preguntas sobre su futuro sentimental con la intérprete de “Umbrella” y ante la pregunta sobre si han pensado en matrimonio dijo: "¿Cómo sabes que no soy ya su esposo?",

Rihanna y A$AP Rocky (Getty Images)

Sin embargo, el cantante quiso evadir el tema al declarar: "Aún no voy a confirmarlo".

El rapero, quien es papá de de RZA, de 3 años y Riot, de 2, se mostró entusiasmado al compartir cómo, junto a la fundadora de Fenty Beauty, con quien espera a su tercer hijo, han encontrado un equilibrio entre su vida profesional y personal.

“No hablamos mucho de trabajo, porque lidiamos con eso todo el día, todos los días”, explicó A$AP. “Cuando llegas a casa, se trata de la familia, se trata de tu relación, se trata de tu hogar. No se trata de todas esas otras tonterías”, recalcó.

Rihanna y A$AP Rocky (Getty Images)

El artista de 36 años no dudó en especular sobre el sexo del tercer bebé que tendrá con Rihanna: "Espero que sea niña", declaró. "De verdad. Estamos rezando por una niña".

Y aunque la pareja no ha querido saber el sexo de su próximo bebé hasta el día que nazca, A$AP Rocky tiene sus propias sospechas: “Siento que va a ser niña”, dijo. “Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña, hombre. Lo necesito”.