David Beckham recuerda a su hijo Brooklyn tras dejarlo fuera de su mensaje de Año Nuevo

David Beckham recuerda a Brooklyn tras omitirlo en su mensaje de Año Nuevo

David Beckham compartió en sus historias de Instagram fotos antiguas junto a sus hijos, incluído Brooklyn Peltz Beckham , apenas unas horas después de haber omitido al primogénito en su publicación de balance de 2025, en medio de su conflicto familiar.

Brooklyn Beckham y David Beckham (Instagram)

"Estoy muy agradecido por mi familia. Los amo a todos", escribió David junto a una foto antigua con su hijo Cruz. "Tengo mucha suerte de tener mi increíble familia", tituló la siguiente historia con su hijo Romeo.

Familia Beckham (Intagram)

Su siguiente publicación fue una foto de él con Brooklyn: “Los amo mucho a todos”, escribió encima de la imagen, agregando un emoji de corazón. Luego, David compartió una fotografía de él cargando a su hija Harper cuando era un bebé y escribió: "Soy un papá muy afortunado".

Vitoria Beckham y sus hijos (Instagram)

Beckham concluyó con una fotografía de su esposa, Victoria, recostada con sus cuatro hijos en un sofá: "Son mi vida", escribió. "Los amo a todos, con amor, papi. Hacia el 2026”, concluyó.