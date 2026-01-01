Publicidad

Espectáculos

David Beckham recuerda a su hijo Brooklyn tras dejarlo fuera de su mensaje de Año Nuevo

David Beckham publicó fotos con sus hijos, incluido Brooklyn Peltz Beckham, después de haberlo dejado fuera de una publicación de sus mejores momentos de 2025 ese mismo día.
jue 01 enero 2026 11:10 AM
Brooklyn Beckham y David Beckham
Brooklyn y David Beckham (Getty Images)

David Beckham demostró su amor por su hijo mayor, Brooklyn, después de dejarlo fuera de una publicación en la que compartió sus mejores momentos del 2025 junto a su familia.

Unas horas antes, el ex futbolista despidió el año con un álbum en el que compartió algunos de los momentos más especiales que vivió durante el año, sin embargo, el mensaje de Año Nuevo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente notaron la ausencia de su primogénito.

David Beckham recuerda a Brooklyn tras omitirlo en su mensaje de Año Nuevo

David Beckham compartió en sus historias de Instagram fotos antiguas junto a sus hijos, incluído Brooklyn Peltz Beckham , apenas unas horas después de haber omitido al primogénito en su publicación de balance de 2025, en medio de su conflicto familiar.

Brooklyn Beckham y David Beckham
Brooklyn Beckham y David Beckham (Instagram)

"Estoy muy agradecido por mi familia. Los amo a todos", escribió David junto a una foto antigua con su hijo Cruz. "Tengo mucha suerte de tener mi increíble familia", tituló la siguiente historia con su hijo Romeo.

Familia Beckham
Familia Beckham (Intagram)

Su siguiente publicación fue una foto de él con Brooklyn: “Los amo mucho a todos”, escribió encima de la imagen, agregando un emoji de corazón. Luego, David compartió una fotografía de él cargando a su hija Harper cuando era un bebé y escribió: "Soy un papá muy afortunado".

Vitoria Beckham
Vitoria Beckham y sus hijos (Instagram)

Beckham concluyó con una fotografía de su esposa, Victoria, recostada con sus cuatro hijos en un sofá: "Son mi vida", escribió. "Los amo a todos, con amor, papi. Hacia el 2026”, concluyó.

Así recibieron Brooklyn Beckham y Nicola Peltz el Año Nuevo

Pese a que David Beckham dejó fuera a su hijo mayor de una publicación de sus mejores momentos de 2025, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham despidieron el año con un toque de estilo relajado.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham
Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (Instagram)

La actriz compartió en Instagram una tierna imagen en la que ambos aparecen recostados en el sofá, luciendo ropa deportiva a juego, en una escena íntima y acogedora que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"No planificamos nuestros atuendos", escribió Peltz en tono de broma junto a la foto.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

Planeado o no, la pareja realmente se está apoyando la una a la otra en medio de la una ruptura entre la pareja y la familia Beckham. La semana pasada, la actriz de “Lola” compartió una serie de fotos en Instagram de la íntima reunión navideña, incluidas fotos de ella misma posando con su esposo en pijamas rojas.

David Beckham

