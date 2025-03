Madonna revela que 'Emilia Perez' es su película favorita y apoya a Karla Sofía

"Lo más destacado para mí fue sentarme al lado de JACQUES AUDIARD, el director de Emilia Pérez", comentó. "Emilia Perez es mi película favorita de este año. ¡Y ver a Lil Wayne actuar!", declaró.

Karla Sofía Gascón agradece el apoyo a Madonna

En medio de esta nueva polémica que generó Madonna en redes sociales, Karla Sofía Gascón aprovechó la ocasión para agradecerle a Madonna por todo su apoyo en todo este viaje que fue Emilia Perez.

Mensaje de Karla Sofía Gascón a Madonna (Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que asistió a una cena organizada por la cantante después de los premios Oscar. En sus historias, compartió una imagen en blanco y negro donde la cantante la abraza cariñosamente y le dedicó emotivas palabras.

"Madonna, quiero agradecerte por todo el amor que me has mostrado. Por tu invitación a la fiesta que diste después de los Óscar y por tus palabras de amor y fuerza. Te quiero. También aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a todos mis compañeros de profesión de Hollywood que me expresaron su apoyo y admiración esa noche. Tanto en la gala como en la fiesta", posteó.

Karla Sofía Gascón (Mario Anzuoni/REUTERS)

En octubre del año pasado, Karla Sofía que Madonna se había deshecho en elogios por su trabajo en Emilia Pérez. Así lo contó en entrevista con al periódico Daily Mirror: "Madonna lloró tanto después de la proyección en Nueva York. Me dijo: 'Eres increíble'. No paraba de llorar. Le dije: 'Madonna, por favor. Es sólo una película. Sé feliz'".