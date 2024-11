Madonna hace duro cuestionamiento: “¿Cómo pueden las mujeres votar por Trump?”

Madonna asegura que la sociedad estadounidense 'odia la libertad'

Madonna argumentó que el odio que demostró la sociedad de su país en las recientes elecciones presidenciales va más allá de la misoginia. “No son sólo las mujeres a lo que Estados Unidos odia. Ellos directamente odian la libertad. Quieren menores impuestos, pero no les importa si viven en un gobierno totalitario para conseguirlos”, sentenció la intérprete de “Ray of light”.

Madonna asegura que Estados Unidos 'odia la libertad' (Instagram)

“¡No quiero dejar ir nuestra democracia! Ahora todos tendremos que luchar aún más duro para aferrarnos a ella”, añadió la artista de 66 años. “Los estadounidenses que votaron por Trump o no votaron en absoluto demostraron que mucha gente está de acuerdo con que una dictadura se haga cargo. ¡No quiero que mis amigos que no son estadounidenses de nacimiento vivan en campos de confinamiento! Quiero que mis hijas y todas sus amigas tengan la última decisión sobre sus cuerpos. Sentirse valoradas. No como ciudadanas de segunda clase”, externó.