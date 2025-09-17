Jimmy Kimmel queda fuera del aire; suspenden su programa "indefinidamente" tras comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

En una decisión que sacude el panorama televisivo estadounidense, Nexstar Media Group anunció la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel tras los polémicos comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
La medida fue confirmada por Andrew Alford, presidente de la División de Radiodifusión de Nexstar, quien calificó las declaraciones de Kimmel como “ofensivas e insensibles” en un momento de alta tensión política en Estados Unidos.
¿Qué pasó con Jimmy Kimmel y por qué sacaron su programa del aire?
El incidente ocurrió durante la emisión nocturna del programa Jimmy Kimmel Live!el pasado lunes 15 de septiembre de 2025. En un segmento que abordaba las reacciones al asesinato de Charlie Kirk,ocurrido cinco días antes,Jimmy Kimmel hizo una referencia crítica a los intentos de algunos líderes conservadores de desvincular al asesino del movimiento MAGA.
“Hemos tocado nuevos mínimos este fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”, aseguró el conductor.
Su comentario fue interpretado por muchos como una acusación directa y una falta de sensibilidad hacia la víctima y sus seguidores.
La respuesta del público fue inmediata y polarizada. Mientras algunos usuarios en redes sociales defendieron el derecho de Kimmel a la sátira política, otros —incluidos líderes conservadores y asociaciones de medios— condenaron el comentario como una incitación al odio y una trivialización de la violencia política.
Este miércoles y en menos de 48 horas de los dichos de Jimmy Kimmel, la empresa Nexstar dio a conocer la suspensión de su programa nocturno a través de un comunicado oficial.
“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, opiniones o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, declaró Andrew Alford.
"Continuar dando al Sr. Kimmel una plataforma de transmisión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en el momento actual, y hemos tomado la difícil decisión de suspender su show en un esfuerzo de dejar que las cabezas frías prevalezcan a medida que avanzamos hacia la reanudación de diálogo respetuoso y constructivo".
Jimmy Kimmel y el futuro de la libertad de expresión
Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y figura prominente del activismo conservador juvenil, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 en Utah, durante un evento en el campus de Utah Valley University como parte de su American Comeback Tour.
Hasta el momento, Jimmy Kimmel no ha emitido una disculpa formal ni ha respondido directamente al comunicado de Nexstar. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de producción indicaron que el presentador está “evaluando la situación” y que podría emitir una declaración en las próximas horas. Algunos medios especulan que Kimmel podría abordar el tema en su próxima aparición pública o a través de sus redes sociales.
El programa Jimmy Kimmel Live! llevaba más de 20 años al aire. Debutó en 2003, distribuido por ABC y siendo retransmitido por múltiples afiliadas, incluidas varias estaciones propiedad de Nexstar.
La relación entre Nexstar y el programa se mantuvo estable durante más de una década, siendo uno de los contenidos nocturnos más vistos en varias regiones del país.
La suspensión indefinida representa un golpe significativo tanto para la audiencia como para la cadena, que deberá reconfigurar su programación nocturna en más de 100 mercados locales.