Detienen a joven de 22 años por el presunto asesinato de Charlie Kirk: habría confesado el crimen a un amigo

Luego de que el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado durante un evento público en Orem, Utah, el principal sospechoso del tiroteo fue detenido.
Las autoridades de Utah informaron que el 12 de septiembre, Tyler Robinson, un joven de 22 años, fue arrestado como presunto autor del tiroteo que cobró la vida del fundador de Turning Point USA mientras daba un discurso en el campus de la Utah Valley University (UVU).
Capturan a sospechoso de la muerte de Charlie Kirk
"Lo tenemos", con estas palabras, las autoridades de Utah confirmaron la detención de Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso de la muerte deCharlie Kirk.
La detención se produjo pocas horas después de que el FBI difundiera un video del presunto atacante y solicitara la colaboración del público para dar con su paradero. Incluso antes del anuncio oficial, Donald Trump había adelantado en sus redes sociales que el presunto tirador ya había sido capturado.
El gobernador de Utah informó que la captura de Robinson se logró luego de que el presunto autor del asesinato confesara el crimen a un amigo cercano de la familia, quien posteriormente se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Washington el jueves 11 de septiembre, facilitando así la localización y arresto del sospechoso.
"Es más que un ataque a un individuo, es un ataque a todos nosotros, a los estadounidenses, a nuestros ideales, ataca las bases de lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos ser. La violencia política es diferente, porque solo el hecho de que la libertad de expresión haya sido motivo para quitarle la vida, hace que sea más difícil que las personas sientan que pueden compartir sus ideas", dijo el gobernador.
Los detalles sobre las pistas que dieron con la captura Tyler Robinson
En el proceso de investigación, la policía obtuvo evidencia clave: mensajes en Discord en los que Tyler Robinson hablaba de un rifle, junto con detalles forenses que lo vinculan directamente a la escena del crimen. En una azotea cercana, se hallaron huellas, restos de calzado y otros rastros que coinciden con su perfil. Además, los investigadores encontraron casquillos marcados con mensajes provocadores como “Hey fascist, catch!”, lo que refuerza la teoría de que se trató de un crimen con motivación política.
"Hay una huella de zapato donde creemos que se identifica claramente al sospechoso por llevar tenis Converse", había señalado horas antes el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.
¿Quién era Charlie Kirk, el partidario de Donald Trump e influencer ultraderechista que fue asesinado en Utah?
Charlie James Kirk, conocido públicamente como Charlie Kirk, nació en octubre de 1993 en Illinois y tenía 31 años al momento de su muerte. Se convirtió en una figura influyente dentro del movimiento conservador estadounidense, acumulando millones de seguidores en redes sociales.
Con apenas 18 años, abandonó sus estudios en Harper College para dedicarse de lleno al activismo conservador. En 2012 fundó Turning Point USA (TPUSA) junto a Bill Montgomery, cuyo objetivo era movilizar jóvenes conservadores en universidades y secundarias de todo Estados Unidos bajo una plataforma de gobierno limitado, libre mercado y responsabilidad fiscal.
Además de TPUSA, Kirk creó otros proyectos como Turning Point Action (TPAction) y Turning Point Faith, para extender su influencia hacia candidaturas políticas y el activismo dentro de comunidades religiosas. Fue también conductor de The Charlie Kirk Show, un podcast y programa de radio con gran audiencia entre públicos conservadores jóvenes.
Su estilo directo y confrontativo, marcado por respuestas provocadoras hacia sus críticos y su firme defensa del conservadurismo, la ultraderecha y el derecho a portar armas, lo posicionó como una de las voces más polémicas y visibles entre los jóvenes afines al trumpismo.
La vida personal de Charlie Kirk
En 2021, Charlie Kirk se casó con Erika Frantzve, una emprendedora, podcaster y ex Miss Arizona USA 2012, con quien tuvo dos hijos.
A lo largo de los años, Kirk y Erika mantuvieron una familia marcadamente privada. Cuidaban de no mostrar los rostros ni divulgar los nombres de sus hijos en redes sociales, destacando en varias ocasiones que proteger su intimidad era parte de sus valores familiares.
Por otro lado, Erika se involucró activamente en el activismo religioso, en donde dirigió proyectos como el podcast Midweek Rise Up, una línea de ropa basada en valores de fe llamada Proclaim, así como organizaciones como Bible365, lo que muestra que la fe y la familia estaban muy ligados en la vida personal de Kirk.
Lamentablemente, el pasado 10 de septiembre, mientras el activista daba una plática en la Universidad de Utah Valley durante su gira The American Comeback Tour, fue asesinado.