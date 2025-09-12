Detienen a joven de 22 años por el presunto asesinato de Charlie Kirk: habría confesado el crimen a un amigo

Capturan a sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

"Lo tenemos", con estas palabras, las autoridades de Utah confirmaron la detención de Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso de la muerte de Charlie Kirk.

La detención se produjo pocas horas después de que el FBI difundiera un video del presunto atacante y solicitara la colaboración del público para dar con su paradero. Incluso antes del anuncio oficial, Donald Trump había adelantado en sus redes sociales que el presunto tirador ya había sido capturado.

El gobernador de Utah informó que la captura de Robinson se logró luego de que el presunto autor del asesinato confesara el crimen a un amigo cercano de la familia, quien posteriormente se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Washington el jueves 11 de septiembre, facilitando así la localización y arresto del sospechoso.

"Es más que un ataque a un individuo, es un ataque a todos nosotros, a los estadounidenses, a nuestros ideales, ataca las bases de lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos ser. La violencia política es diferente, porque solo el hecho de que la libertad de expresión haya sido motivo para quitarle la vida, hace que sea más difícil que las personas sientan que pueden compartir sus ideas", dijo el gobernador.

Charlie Kirk murió el 10 de septiembre tras recibir disparos mientras daba una conferencia en la Universidad de Utah. (Eric Thayer/Getty Images)

Los detalles sobre las pistas que dieron con la captura Tyler Robinson

En el proceso de investigación, la policía obtuvo evidencia clave: mensajes en Discord en los que Tyler Robinson hablaba de un rifle, junto con detalles forenses que lo vinculan directamente a la escena del crimen. En una azotea cercana, se hallaron huellas, restos de calzado y otros rastros que coinciden con su perfil. Además, los investigadores encontraron casquillos marcados con mensajes provocadores como “Hey fascist, catch!”, lo que refuerza la teoría de que se trató de un crimen con motivación política.

"Hay una huella de zapato donde creemos que se identifica claramente al sospechoso por llevar tenis Converse", había señalado horas antes el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.