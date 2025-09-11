‘South Park’ retira polémico episodio que parodia a Charlie Kirk, el influencer ultraderechista asesinado en EU

¿De qué se trata el capítulo que 'South Park' retiró tras la muerte de Charlie Kirk?

Estrenado originalmente el pasado 6 de agosto como parte de la temporada 27 de South Park, el capítulo titulado “Got a Nut” ridiculizaba a Charlie Kirk a través de los personajes Eric Cartman y Clyde Donovan.

En la historia, Cartman asumía el papel de un podcaster de derecha que imitaba expresiones y gestos característicos de Kirk, conocido por sus enfrentamientos en campus universitarios con estudiantes progresistas. El episodio incluía un ficticio “Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters”, una burla directa a su estilo confrontativo.

South Park, la irreverente serie animada de Comedy Central que parodia a políticos, celebridades y habla de temas polémicos (Comedy Central/THA/Shutterstock/Comedy Central/THA/Shutterstock)

El trágico final de Charlie Kirk

Charlie Kirk, quien tenía 31 años de edad, fue fundador de Turning Point USA, una organización ultraconservadora enfocada en la juventud estadounidense.

Partidario del derecho a portar armas y ferviente seguidor de Donald Trump, se convirtió en una figura polarizante dentro del escenario político estadounidense y en un influencer y comentarista que tenía millones de seguidores en redes sociales, donde difundía sus ideales y hacía eco del discurso de Trump.

Charlie Kirk (Charles McClintock Wilson/ZUMA Press Wire/Shutterstock/Charles McClintock Wilson/ZUMA Press Wire/Shutterstock)

Su homicidio ocurrió mientras respondía preguntas sobre la posesión y uso de armas de fuego en un evento universitario en Utha, y fue perpetrado por un atacante que, de acuerdo con los informes más recientes, logró escapar por la azotea del edificio.