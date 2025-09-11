‘South Park’ retira polémico episodio que parodia a Charlie Kirk, el influencer ultraderechista asesinado en EU

La serie South Park retiró de la programación de Comedy Central el capítulo “Got a Nut”, luego del asesinato del activista político ultraderechista Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en Utah Valley University.
La decisión se tomó apenas unas horas después del crimen, en medio de un intenso debate sobre los límites de la sátira política y la responsabilidad de los medios frente a hechos de violencia, ya que el episodio parodiaba al fallecido partidario de Donald Trump, quien murió a los 31 años, tras recibir un disparo en el cuello.
¿De qué se trata el capítulo que 'South Park' retiró tras la muerte de Charlie Kirk?
Estrenado originalmente el pasado 6 de agosto como parte de la temporada 27 de South Park, el capítulo titulado “Got a Nut” ridiculizaba a Charlie Kirk a través de los personajes Eric Cartman y Clyde Donovan.
En la historia, Cartman asumía el papel de un podcaster de derecha que imitaba expresiones y gestos característicos de Kirk, conocido por sus enfrentamientos en campus universitarios con estudiantes progresistas. El episodio incluía un ficticio “Charlie Kirk Award for Young Masterdebaters”, una burla directa a su estilo confrontativo.
El trágico final de Charlie Kirk
Charlie Kirk, quien tenía 31 años de edad, fue fundador de Turning Point USA, una organización ultraconservadora enfocada en la juventud estadounidense.
Partidario del derecho a portar armas y ferviente seguidor de Donald Trump, se convirtió en una figura polarizante dentro del escenario político estadounidense y en un influencer y comentarista que tenía millones de seguidores en redes sociales, donde difundía sus ideales y hacía eco del discurso de Trump.
Su homicidio ocurrió mientras respondía preguntas sobre la posesión y uso de armas de fuego en un evento universitario en Utha, y fue perpetrado por un atacante que, de acuerdo con los informes más recientes, logró escapar por la azotea del edificio.
‘South Park’ retira polémico episodio que parodia a Charlie Kirk
Aunque el capítulo fue recibido con humor por el propio Charlie Kirk —quien lo calificó como una “insignia de honor” e incluso utilizó una imagen de Cartman como foto de perfil en su canal de YouTube—, su asesinato provocó reacciones divididas.
Algunos seguidores del movimiento MAGA (“Make America Great Again”, popularizado por el presidente estadounidense Donald Trump) acusaron a South Park de “fomentar el odio”.
Sin embargo, otras voces defendieron la serie como una comedia cuyo humor no tiene implicaciones políticas directas y se ha caracterizado por burlarse de todo tipo de personajes: desde políticos y jefes de Estado, hasta celebridades de Hollywood y miembros de la realeza.
Comedy Central no emitió un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a la producción confirmaron que la supresión del episodio fue una medida preventiva, habitual en la industria televisiva cuando un contenido coincide de manera accidental con una tragedia.
En su lugar, se transmitió el capítulo “Sermon on the Mount”, el primero de la temporada. Cabe resaltar que “Got a Nut” continúa disponible en Paramount+, lo que sugiere que la suspensión es temporal.
‘South Park’: la serie animada que triunfa con parodia, incorrección política y humor disparatado
Creada por Trey Parker y Matt Stone, South Park debutó en 1997 y rápidamente se consolidó como un fenómeno cultural por su estilo irreverente, humor ácido y crítica social. La historia sigue a cuatro niños —Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman y Kenny McCormick— en el ficticio pueblo de South Park, Colorado.
A lo largo de sus 27 temporadas y más de 320 episodios, ha tratado temas como política, religión, celebridades, redes sociales y pandemias, siempre con una mirada satírica, lo que la ha mantenido siempre vigente y la ha convertido en un referente de crítica mordaz, pero también de polémicas constantes.
La serie ha sido nominada y premiada con varios Emmys, además de generar películas, especiales y videojuegos. Su permanencia y capacidad de adaptación la han convertido en una de las producciones más influyentes de la televisión actual. "Blame Canada", el tema principal de la película South Park: Bigger, Longer & Uncut, estuvo nominado al Oscar como Mejor Canción Original en el 2000.