Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en una universidad de Utah, en Estados Unidos, este miércoles, era considerado por sus seguidores como un “vocero elocuente” por la generación más joven del movimiento de extrema derecha del presidente republicano Donald Trump.
¿Quién era Charlie Kirk, el partidario de Donald Trump e influencer ultraderechista que fue asesinado en Utah?
¿Quién era Charlie Kirk?
Charlie James Kirk, mejor conocido como Charlie Kirk, de 31 años, nació en Illinois en octubre de 1993. Contaba con millones de seguidores en las redes sociales, que disfrutaban con sus comentarios y provocativas respuestas a sus detractores y a quienes cuestionaban su ideología conservadora, ultraderechista y en pro de las armas de fuego.
La doctrina conservadora de Kirk estaba muy alineada con la del presidente estadounidense Donald Trump. Respaldó las falsas acusaciones de fraude del presidente estadounidense cuando perdió las elecciones de 2020 y utilizó su gran influencia para arremeter contra los migrantes y las personas transgénero.
En sus charlas en universidades estadounidenses, invitaba a los estudiantes a debatir con él en rápidos intercambios que a menudo se hacían virales en internet, especialmente aquellos con progresistas que se oponían a sus opiniones.
Fue durante uno de estos eventos en Utah, realizado el miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando recibió un disparo en el cuello que, finalmente, le costó la vida.
Donald Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk
El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció al mundo que la herida de bala que recibió Charlie Kirk fue mortal.
"El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto", escribió Trump en su red Truth Social.
"Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", agregó el mandatario.
Cuando Kirk se dirigió a una multitud universitaria en Nevada, en octubre de 2024, algunos de los asistentes dijeron a la AFP que era “un soplo de aire fresco” en los campus que, según reclamos de la derecha política, están dominados por la ideología liberal.
"Aporta ideas diferentes", dijo entonces Eric Hansen, de 22 años. "Ideas en las que algunos creemos, pero que a veces nos da miedo".
Charlie Kirk y Donald Trump: así fue la cercana relación entre el influencer asesinado y el presidente de Estados Unidos
Más allá de la popularidad que tenía entre sus correligionarios, no todo el mundo elogiaba a Charlie Kirk. "Charlie Kirk es un carismático nacionalista cristiano que, en esencia, actúa como portavoz del trumpismo y las ideas extremistas", dijo Kyle Spencer, autor de un libro que analiza el nacimiento de Turning Point USA, un movimiento juvenil que Kirk ayudó a fundar cuando solo tenía 18 años.
En poco más de una década, se convirtió en el mayor grupo de jóvenes conservadores de Estados Unidos. Fomentó un ejército de activistas entusiastas. Algunos de ellos viajaron en autobús a Washington el 6 de enero de 2021 para participar en la manifestación que derivó en una invasión del Capitolio, para impedir la certificación de la derrota electoral de Trump frente al demócrata Joe Biden.
Además de Turning Point USA, que organizó el evento en el cual se encontraba este miércoles, Charlie Kirk dirigió Turning Point Action, una de las principales organizaciones a las que Donald Trump confió sus campañas puerta a puerta para captar votantes en 2024.
Originario de los suburbios de Chicago, Kirk no se graduó de la universidad, pero comenzó a dedicarse al activismo cuando era adolescente. Sus puntos fuertes pronto lo convirtieron en una figura de referencia en los círculos republicanos y, en 2016, ya trabajaba como asistente personal del hijo de Trump, Donald Trump Jr.
Las verdades a medias y teorías conspiratorias que difundía Charlie Kirk
El discurso belicoso de Charlie Kirk le valió apariciones regulares en la cadena Fox News, de tendencia conservadora, y más tarde se anotó un éxito como presentador de The Charlie Kirk Show, uno de los podcasts más populares de Estados Unidos.
En él, alimentaba a los oyentes con contenidos basados en verdades a medias y teorías conspiratorias que reforzaban las afirmaciones de Donald Trump sobre el "robo electoral" y divagaba sobre teorías relacionadas con el Covid que encontraban eco entre muchos conservadores.
Sus teorías conspirativas a veces llegaban hasta las altas esferas. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Charlie Kirk fue uno de los primeros en difundir las acusaciones de que los inmigrantes haitianos comían gatos y perros en el estado de Ohio.
Días más tarde, Trump repitió la afirmación, para la que nunca hubo pruebas, durante su debate presidencial televisado con la demócrata Kamala Harris. En una entrevista con la AFP en 2024, Charlie Kirk eludió las preguntas sobre su veracidad. "Yo digo que difundimos la verdad", afirmó.
Con información de AFP