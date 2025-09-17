Buscan la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

Presunto asesino de Charlie Kirk podría enfrentar pena de muerte

De acuerdo con CNBC, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que buscará la pena de muerte en el caso contra Tyler Robinson, quien además de haber sido acusado de disparar con arma de fuego contra Charlie Kirk, también se le sumaron otros cargos como: obstrucción de la justicia, cometer una ofensa violenta en presencia de un niño y manipulación de testigos.

“No tomo esta decisión a la ligera, y es una decisión que he tomado independientemente como fiscal del condado basada únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del crimen”, dijo Gray en una conferencia de prensa.

Robinson, originario de Utah, ha permanecido en prisión preventiva sin derecho a fianza desde su arresto el viernes 12 de septiembre.

The moment Charlie Kirk gunman suspect Tyler Robinson is told by the state that they will be seeking the de*th penalty. pic.twitter.com/TerTT4rS2H — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) September 16, 2025

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue identificado por su familia

Jeff Gray dijo que Tyler Robinson fue identificado como sospechoso en parte porque su familia lo reconoció en las imágenes de vigilancia publicadas después de que el activista de ultraderecha, Charlie Kirk, fuera asesinado el 10 de septiembre durante un concurrido evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem.

Charlie Kirk y su esposa, Erika Frantzve. (Getty Images)

“La mamá de Robinson expresó su preocupación a su esposo porque el sospechoso del tiroteo se parecía a Robinson”, y el papá de Robinson estuvo de acuerdo, dijo Gray.

El papá de Tyler Robinson llamó a su hijo, quien “insinuó que planeaba quitarse la vida”, pero aceptó reunirse con sus papás en su casa, según esos documentos.

Tyler Robinson podría enfrentar pena de muerte por asesinar a Charlie Kirk. (X)

“Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Robinson explicó que hay demasiada maldad y que (Kirk) difunde demasiado odio”, según los documentos. Luego, un amigo de la familia, que es un ayudante del sheriff retirado, se reunió con el supuesto asesino y sus papás, y convencieron a Robinson de entregarse, según muestran los documentos.

La mamá de Tyler supuestamente también dijo a los investigadores: “Durante el último año, aproximadamente, su hijo se había vuelto más político y había comenzado a inclinarse más hacia la izquierda, orientándose más hacia los derechos de los homosexuales y las personas trans”. También le dijo a la policía que en ese momento, su hijo “comenzó a salir con su roomie, un hombre biológico que estaba en transición de género”, según los documentos.