Buscan la pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

Tyler Robinson ha sido señalado como el presunto asesino de Charlie Kirk durante un evento en la Universidad de Utah. Ante la gravedad del crimen, las autoridades han confirmado que buscarán la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable.
La severidad de los cargos y las circunstancias que rodean el caso podrían justificar la aplicación de la máxima pena contemplada por la legislación del estado.
Presunto asesino de Charlie Kirk podría enfrentar pena de muerte
De acuerdo con CNBC, el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que buscará la pena de muerte en el caso contra Tyler Robinson, quien además de haber sido acusado de disparar con arma de fuego contra Charlie Kirk, también se le sumaron otros cargos como: obstrucción de la justicia, cometer una ofensa violenta en presencia de un niño y manipulación de testigos.
“No tomo esta decisión a la ligera, y es una decisión que he tomado independientemente como fiscal del condado basada únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del crimen”, dijo Gray en una conferencia de prensa.
Robinson, originario de Utah, ha permanecido en prisión preventiva sin derecho a fianza desde su arresto el viernes 12 de septiembre.
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue identificado por su familia
Jeff Gray dijo que Tyler Robinson fue identificado como sospechoso en parte porque su familia lo reconoció en las imágenes de vigilancia publicadas después de que el activista de ultraderecha, Charlie Kirk, fuera asesinado el 10 de septiembre durante un concurrido evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem.
“La mamá de Robinson expresó su preocupación a su esposo porque el sospechoso del tiroteo se parecía a Robinson”, y el papá de Robinson estuvo de acuerdo, dijo Gray.
El papá de Tyler Robinson llamó a su hijo, quien “insinuó que planeaba quitarse la vida”, pero aceptó reunirse con sus papás en su casa, según esos documentos.
“Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Robinson explicó que hay demasiada maldad y que (Kirk) difunde demasiado odio”, según los documentos. Luego, un amigo de la familia, que es un ayudante del sheriff retirado, se reunió con el supuesto asesino y sus papás, y convencieron a Robinson de entregarse, según muestran los documentos.
La mamá de Tyler supuestamente también dijo a los investigadores: “Durante el último año, aproximadamente, su hijo se había vuelto más político y había comenzado a inclinarse más hacia la izquierda, orientándose más hacia los derechos de los homosexuales y las personas trans”. También le dijo a la policía que en ese momento, su hijo “comenzó a salir con su roomie, un hombre biológico que estaba en transición de género”, según los documentos.
¿Quién era Charlie Kirk, el influencer de ultraderecha que fue asesinado en Utah?
Charlie James Kirk, conocido públicamente como Charlie Kirk, nació en octubre de 1993 en Illinois y tenía 31 años al momento de su muerte. Se convirtió en una figura influyente dentro del movimiento conservador estadounidense, acumulando millones de seguidores en redes sociales.
Con apenas 18 años, abandonó sus estudios en Harper College para dedicarse de lleno al activismo conservador. En 2012 fundó Turning Point USA (TPUSA) junto a Bill Montgomery, cuyo objetivo era movilizar jóvenes conservadores en universidades y secundarias de todo Estados Unidos bajo una plataforma de gobierno limitado, libre mercado y responsabilidad fiscal.
Además de TPUSA, Kirk creó otros proyectos como Turning Point Action (TPAction) y Turning Point Faith, para extender su influencia hacia candidaturas políticas y el activismo dentro de comunidades religiosas. Fue también conductor de The Charlie Kirk Show, un podcast y programa de radio con gran audiencia entre públicos conservadores jóvenes.
Su estilo directo y confrontativo, marcado por respuestas provocadoras hacia sus críticos y su firme defensa del conservadurismo, la ultraderecha y el derecho a portar armas, lo posicionó como una de las voces más polémicas y visibles entre los jóvenes afines al trumpismo.
La vida familiar de Charlie Kirk
En 2021, Charlie Kirk se casó con Erika Frantzve, una emprendedora, podcaster y ex Miss Arizona USA 2012, con quien tuvo dos hijos.
A lo largo de los años, Kirk y Erika mantuvieron una familia marcadamente privada. Cuidaban de no mostrar los rostros ni divulgar los nombres de sus hijos en redes sociales, destacando en varias ocasiones que proteger su intimidad era parte de sus valores familiares.