Guillermo del Toro comparte su experiencia paranormal en un hotel en Escocia

A través de una publicación en X , el director mexicano escribió:

"Mientras estoy en Aberdeen, me alojo en un antiguo hotel de 1800. Estoy en la habitación más embrujada del mismo - que fue desalojada esta mañana por uno de nuestros productores. Extrañas ocurrencias eléctricas y físicas lo asustaron para que se fuera lo antes posible. Estén atentos, si pasa algo les informaré".



Whilst in Aberdeen, I am staying in an old 1800’s hotel. i am in the Most Haunted room of it- which was vacated this morning by one of our producers. Odd electrical and physical occurences scared her into leaving asap. Stay tuned- if anything happens I will report. — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 20, 2024

Más tarde dijo a sus seguidores que no había presenciado ningún fenómeno extraño, pero decidió no dormir en la habitación por su atmósfera "opresiva". Ahora el cineasta está convencido de que hay "algo" ahí dentro.

Posteriormente, Guillermo del Toro dio una actualización de la situación y aseguró que "algo" se encontraba en la habitación.

"ACTUALIZACIÓN- Sólo puedo decir: Todavía no ha pasado nada, pero el ambiente de la habitación es opresivo y no voy a pasar mucho más tiempo allí. Puede ser sugestión, pero he decidido dormir en otra habitación. Necesito 6 horas de sueño para tener un buen día de rodaje. Estaré parando allí temprano y tarde en el día, pero algo está en esa habitación conmigo... Si pasa algo o no pasa nada, esperen una o dos actualizaciones más".