Julio César Chávez Jr. es puesto en prisión preventiva al ser deportado a México

Julio César Chávez Jr. enfrenta uno de los momentos más complicados de su vida luego de que un juez federal en Hermosillo le dictara prisión preventiva.
La decisión se tomó este 20 de agosto de 2025, luego de que la Fiscalía General de la República señalara al hijo de Julio César Chávez de presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que derivó en su traslado inmediato al penal federal de la entidad, donde permanecerá recluido mientras avanza el caso.
Publicidad
Julio César Chávez Jr. está en prisión preventiva por presuntos vínculos con el crimen organizado
Durante la comparecencia, el juez de control Enrique Hernández determinó que la medida cautelar era necesaria para evitar riesgos de fuga y garantizar el desarrollo de la investigación.
La defensa de Julio César Chávez Jr. solicitó la ampliación del plazo constitucional con el fin de reunir pruebas que respalden su inocencia, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 23 de agosto a las 5:00 de la tarde.
Publicidad
Así fue la detención de Julio César Chávez Jr.
La captura de Julio César Chávez Jr. se dio tras una operación coordinada entre autoridades de Estados Unidos y México, luego de que fuera deportado desde territorio norteamericano.
El propio embajador estadounidense en México compartió una fotografía en la que se observa el momento de la entrega a los mandos mexicanos, destacando la cooperación bilateral en este tipo de cuestiones, sobre todo por la relevancia mediática del detenido.
Publicidad
¿De qué se acusa a Julio César Chávez Jr.?
De acuerdo con los señalamientos de la FGR, Julio César Chávez Jr. estaría relacionado con actividades del Cártel de Sinaloa, acusaciones que incluyen delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, explosivos y municiones. Estas imputaciones han generado un fuerte impacto, ya que, de ser encontrado culpable podría enfrentar largas condenas que pondrían fin a cualquier posibilidad de retomar su carrera profesional.
El hijo del legendario campeón Julio César Chávez había estado bajo la lupa en los últimos años por distintos episodios de polémicas personales y legales, pero esta vez el escenario es mucho más delicado debido a la magnitud de los cargos. La noticia ha causado conmoción en distintos ámbitos, pues se trata de uno de los nombres más reconocidos del boxeo mexicano en la última década.
Por ahora, el asunto seguirá su curso judicial con la sesión del próximo sábado, donde se definirá si Julio César Jr. será vinculado formalmente a proceso. Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva, en un capítulo que marca un duro golpe para la familia Chávez y que mantiene la atención de medios y aficionados en espera de lo que suceda con uno de los personajes más conocidos del deporte en México.