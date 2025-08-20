Julio César Chávez Jr. es puesto en prisión preventiva al ser deportado a México

¿De qué se acusa a Julio César Chávez Jr.?

De acuerdo con los señalamientos de la FGR, Julio César Chávez Jr. estaría relacionado con actividades del Cártel de Sinaloa, acusaciones que incluyen delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, explosivos y municiones. Estas imputaciones han generado un fuerte impacto, ya que, de ser encontrado culpable podría enfrentar largas condenas que pondrían fin a cualquier posibilidad de retomar su carrera profesional.

El hijo del legendario campeón Julio César Chávez había estado bajo la lupa en los últimos años por distintos episodios de polémicas personales y legales, pero esta vez el escenario es mucho más delicado debido a la magnitud de los cargos. La noticia ha causado conmoción en distintos ámbitos, pues se trata de uno de los nombres más reconocidos del boxeo mexicano en la última década.

Julio César Chávez Jr. enfrenta graves problemas con la justicia (Leon Bennett/Getty Images)

Por ahora, el asunto seguirá su curso judicial con la sesión del próximo sábado, donde se definirá si Julio César Jr. será vinculado formalmente a proceso. Mientras tanto, permanecerá en prisión preventiva, en un capítulo que marca un duro golpe para la familia Chávez y que mantiene la atención de medios y aficionados en espera de lo que suceda con uno de los personajes más conocidos del deporte en México.

Con información de Agencia México