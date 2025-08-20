‘Aura’, novela de Carlos Fuentes censurada en sexenio de Fox, llegará a Netflix

‘Aura’, novela de Carlos Fuentes, será llevada a la pantalla por Netflix

Tras concretarse la adaptación cinematográfica de Pedro Páramo, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, Netflix dio a conocer que gracias a una nueva y productiva exploración del acervo literario mexicano, decidió llevar a la pantalla Aura.

La versión cinematográfica de la novela publicada en 1962 de Carlos Fuentes será producida por Stacy Perskie y adaptada y dirigida de Alonso Ruizpalacios, director de títulos como Güeros, Museo, Una película de policías y La cocina.

Alonso Ruizpalacios adaptará y dirigirá 'Aura' (SantiagoFelipe.com/Getty Images)

La plataforma de streaming destacó que Carlos Fuentes es uno de los autores nacionales más reconocidos y “fundamentales” de las letras nacionales, quien fue reconocido con preseas internacionales como el Premio Cervantes en 1987 y la Medalla de Honor Belisario Domínguez en 1999.