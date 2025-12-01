Taylor Swift prepara varias despedidas de soltera antes de su boda con Travis Kelce

Taylor se encuentra en medio de los preparativos de su boda junto al ala cerrada de los Kansas City Chiefs para celebrar su gran día, sin embargo, también han versiones sobre los planes previos de la cantante, incluida su despedida de soltera, en la que participarán sus damas de honor, entre ellas sus amigas Selena Gomez y Gigi Hadid.
Se preparan varias despedidas de soltera para Taylor Swift
Una fuente cercana a Taylor Swift contó a The Sun que sus damas de honor están preparando varias celebraciones previas a la boda en los próximos meses. Según dijo, planean “tres o cuatro viajes de chicas” a algunos de los destinos favoritos de la cantante, como Nueva York, Nashville, las Bahamas e Italia.
“El objetivo es divertirse, pasar fines de semana juntos y disfrutar del proceso mientras también trabajan en la planificación en hermosos lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”, aseguró la fuente al medio.
Según informó, las damas de honor, junto con la mamá de Taylor, Andrea, y su futura suegra, Donna Kelce, se han involucrado en la planificación de la boda.
“Las damas de honor han estado hablando durante las últimas dos semanas, varias veces a la semana, ya sea por teléfono, a través de mensajes de texto, FaceTime o Zoom”, agregó el informante. “Su compromiso es increíblemente sólido y la emoción es enorme. Es una experiencia realmente divertida para todos los que ya participan.
Aunque todas las damas han compartido ideas, la fuente destacó que Selena Gomez es una de las más emocionadas, pues quiere compartir su experiencia como recién casada tras su boda con Benny Blanco.
“(Selena) constantemente aporta ideas y sugerencias para que sea la mejor experiencia posible para su mejor amiga, Taylor”, dijo la fuente. “Todos se lo están pasando genial; les encanta el proceso y se siente como una experiencia de ensueño para ellas; todas están muy emocionadas de apoyar a su amiga, su 'hermana' Taylor”, agregó.
Taylor Swift y Travis Kelce preparan una boda de varios días
Aunque aún no hay una fecha confirmada para la boda, las damas de honor ya trabajan para que todo salga impecable. Según la fuente, el grupo se reunirá en los próximos meses en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Nashville, donde Taylor las recibirá para revisar planes y asegurarse de que todo fluya a la perfección.
Durante su participación en el programa The Graham Norton Show, Taylor Swiftdejó entrever que será una celebración a lo grande y, además, llena de invitados famosos, y parece que eso es precisamente lo que conseguirá, ya que el grupo planea un evento de varios días.
“El plan es organizar un fin de semana de bodas completo, de viernes a domingo, no solo una ceremonia", añadió la fuente. “Taylor y las chicas están trabajando en una celebración de varios días, queriendo que sea un recuerdo único e inolvidable que atesorarán por el resto de sus vidas”, declaró.
La fuente también agregó que la compositora, que regularmente muestra su estrecho vínculo con sus amigas, está pasando tiempo con ellas y disfrutando cada minuto.
Además, añadió que la cantante, quien suele presumir la cercanía con su círculo de amigas, está aprovechando al máximo este tiempo y disfrutando cada momento con ellas: “A Taylor le encanta ver el amor, la unidad y la dedicación de sus amigos mientras la ayudan a crear el mejor fin de semana de bodas de su vida”, finalizó.