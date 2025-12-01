Taylor Swift prepara varias despedidas de soltera antes de su boda con Travis Kelce

Se preparan varias despedidas de soltera para Taylor Swift

Una fuente cercana a Taylor Swift contó a The Sun que sus damas de honor están preparando varias celebraciones previas a la boda en los próximos meses. Según dijo, planean “tres o cuatro viajes de chicas” a algunos de los destinos favoritos de la cantante, como Nueva York, Nashville, las Bahamas e Italia.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

“El objetivo es divertirse, pasar fines de semana juntos y disfrutar del proceso mientras también trabajan en la planificación en hermosos lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”, aseguró la fuente al medio.

Según informó, las damas de honor, junto con la mamá de Taylor, Andrea, y su futura suegra, Donna Kelce, se han involucrado en la planificación de la boda.

“Las damas de honor han estado hablando durante las últimas dos semanas, varias veces a la semana, ya sea por teléfono, a través de mensajes de texto, FaceTime o Zoom”, agregó el informante. “Su compromiso es increíblemente sólido y la emoción es enorme. Es una experiencia realmente divertida para todos los que ya participan.

Taylor Swift y Selena Gomez. (Instagram)

Aunque todas las damas han compartido ideas, la fuente destacó que Selena Gomez es una de las más emocionadas, pues quiere compartir su experiencia como recién casada tras su boda con Benny Blanco.

“(Selena) constantemente aporta ideas y sugerencias para que sea la mejor experiencia posible para su mejor amiga, Taylor”, dijo la fuente. “Todos se lo están pasando genial; les encanta el proceso y se siente como una experiencia de ensueño para ellas; todas están muy emocionadas de apoyar a su amiga, su 'hermana' Taylor”, agregó.