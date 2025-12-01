Publicidad

Espectáculos

Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo bebé y revela complicación durante el parto

Vanessa Hudgens compartió el nacimiento de su segundo hijo con Cole Tucker y sorprendió al revelar que sufrió la ruptura de vasos sanguíneos durante el intenso trabajo de parto.
lun 01 diciembre 2025 09:10 AM
Vanessa-Hudgens-Cole-Tucker.jpg
Vanessa Hudgens y Cole Tucker (Getty Images)

La actriz Vanessa Hudgens y el exjugador de béisbol Cole Tucker anunciaron oficialmente el nacimiento de su segundo hijo, un evento que confirma que su familia ahora cuenta con cuatro miembros.

Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo bebé y revela complicación durante el parto

El anuncio se dio a conocer la noche del 29 de noviembre a través de una publicación de la propia actriz en Instagram, donde acompaña la noticia de un cariñoso mensaje:

"Bueno... Yo lo hice. ¡Tuve otro bebé! Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hace", compartió.

Vanessa Hudgens compartió además un momento inesperado: durante el parto se le reventó un vaso sanguíneo en el ojo. La actriz publicó una selfie en sus historias con cierto humor: “Labor: sacando bebés y vasos sanguíneos, lol”.

Pese a lo dramático del momento, tanto ella como su esposo se muestran felices y agradecidos. En la fotografía del anuncio se les ve tomados de la mano en la cama del hospital, emanando emoción y alivio.

La historia de Vanessa Hudgens y Cole Tucker

Vanessa Hudgens y Cole Tucker comenzaron su historia de amor en 2020, en un encuentro poco común: una sesión de meditación por Zoom.

Según ha contado la actriz, sintió una conexión inmediata con el beisbolista, quien pronto se convirtió en una presencia constante y positiva en su vida.

Su relación avanzó de forma natural, mostrando siempre una dinámica relajada, divertida y llena de apoyo mutuo, algo que ambos compartían con orgullo en redes y entrevistas.

2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Arrivals
Cole Tucker y Vanessa Hudgens (Getty Images)

Con el tiempo, su vínculo se fortaleció hasta que en 2022 anunciaron su compromiso, y un año después celebraron una boda íntima en Tulum, México.

Desde entonces, la pareja ha construido una familia sólida, recibiendo a su primer hijo en 2024 y a su segundo bebé en 2025.

Vanessa Hudgens

Portada Quien Octubre 25

