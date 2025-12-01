Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo bebé y revela complicación durante el parto

El anuncio se dio a conocer la noche del 29 de noviembre a través de una publicación de la propia actriz en Instagram, donde acompaña la noticia de un cariñoso mensaje:

"Bueno... Yo lo hice. ¡Tuve otro bebé! Qué salvaje es el parto. Un gran saludo a todas las madres. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hace", compartió.

Vanessa Hudgens compartió además un momento inesperado: durante el parto se le reventó un vaso sanguíneo en el ojo. La actriz publicó una selfie en sus historias con cierto humor: “Labor: sacando bebés y vasos sanguíneos, lol”.

Pese a lo dramático del momento, tanto ella como su esposo se muestran felices y agradecidos. En la fotografía del anuncio se les ve tomados de la mano en la cama del hospital, emanando emoción y alivio.