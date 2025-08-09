Saúl "Canelo" Álvarez celebra el nacimiento de su hija Eva Victoria

La noche del 8 de agosto de 2025, Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez dieron la bienvenida con gran emoción a su hija Eva Victoria, quien nació en un hospital privado de Guadalajara, según da a conocer Agencia México. Aunque la pareja no ha precisado la hora exacta del alumbramiento, se sabe que ocurrió durante la noche y que tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

La recién nacida, fue presentada públicamente mediante una fotografía compartida por Canelo en Instagram, donde se aprecia a Fernanda recostada en la cama del hospital con Eva sobre su pecho, envuelta en una manta blanca y con un gorrito de rayas rosas y azules. El mensaje que acompañó la imagen fue directo y conmovedor: “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida EVA VICTORIA”.

Eva Victoria es la segunda hija en común de Canelo y Fernanda Gómez, quienes ya son padres de María Fernanda, nacida el 28 de diciembre de 2017. La pareja, que se conoció en 2016, tuvo una breve separación en 2018, pero retomó su relación y contrajo matrimonio en mayo de 2021 en una ceremonia privada en Guadalajara.

Fernanda, modelo, influencer y empresaria, ha compartido con sus seguidores momentos destacados del embarazo, incluyendo una ecografía publicada en abril y un baby shower celebrado el 7 de julio, decorado con tonos pastel y figuras de animales. Fue en ese evento donde revelaron el nombre de la bebé: Eva Victoria.

