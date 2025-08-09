Publicidad

Espectáculos

Ellos son los cuatro hijos del ‘Canelo’ Álvarez y sus mamás

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya es papá de cuatro hijos a quienes tuvo con distintas mujeres; la más reciente es Eva Victoria, a quien tuvo con su esposa Fernanda
sáb 09 agosto 2025 07:03 AM
'Canelo' y su primogénita, Emily Cinnamon

Saúl "Canelo" Álvarez, reconocido como uno de los mejores boxeadores libra por libre del mundo, es también una figura pública cuya historia de vida ha encabezado titulares a lo largo de su trayectoria.

El hecho de ser papá de cuatro hijos con distintas mujeres suma a la leyenda del pugilista que este fin de semana dio la bienvenida a su cuarta hija, Eva Victoria, a quien tuvo con su esposa Fernanda Gómez. Aquí te contamos quiénes son los hijos del "Canelo" y sus madres.

Saúl "Canelo" Álvarez celebra el nacimiento de su hija Eva Victoria

La noche del 8 de agosto de 2025, Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez dieron la bienvenida con gran emoción a su hija Eva Victoria, quien nació en un hospital privado de Guadalajara, según da a conocer Agencia México. Aunque la pareja no ha precisado la hora exacta del alumbramiento, se sabe que ocurrió durante la noche y que tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

La recién nacida, fue presentada públicamente mediante una fotografía compartida por Canelo en Instagram, donde se aprecia a Fernanda recostada en la cama del hospital con Eva sobre su pecho, envuelta en una manta blanca y con un gorrito de rayas rosas y azules. El mensaje que acompañó la imagen fue directo y conmovedor: “Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida EVA VICTORIA”.

Eva Victoria es la segunda hija en común de Canelo y Fernanda Gómez, quienes ya son padres de María Fernanda, nacida el 28 de diciembre de 2017. La pareja, que se conoció en 2016, tuvo una breve separación en 2018, pero retomó su relación y contrajo matrimonio en mayo de 2021 en una ceremonia privada en Guadalajara.

Fernanda, modelo, influencer y empresaria, ha compartido con sus seguidores momentos destacados del embarazo, incluyendo una ecografía publicada en abril y un baby shower celebrado el 7 de julio, decorado con tonos pastel y figuras de animales. Fue en ese evento donde revelaron el nombre de la bebé: Eva Victoria.

La familia moderna de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Si la infancia del “Canelo” Álvarez, en la que aprendió de su papá la importancia del trabajo y la disciplina cuando era un tímido vendedor de paletas y aguas frescas contribuyó a la leyenda del boxeador, su rol como papá de tres hijos al pendiente de cada uno de ellos, lo ubica como un deportista con un profundo perfil humano.

Una vida de película:

El boxeador Saúl Canelo Álvarez de niño
Espectáculos

Antes de ser campeón de boxeo, éste fue el primer trabajo del ‘Canelo’ de niño

Emily, María Fernanda, Saúl y Eva Victoria son los cuatro hijos que Saúl ha concebido con tres distintas mujeres y que, en la actualidad, son su prioridad –más allá de su carrera como boxeador de talla mundial– ya que cada uno de sus herederos ocupa un lugar especial en la vida del campeón.

CANELO
Saúl 'Canelo' Álvarez es papá de tres hijos: dos niñas y un niño

Ellos son los hijos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

A pesar de las complejidades que pueden surgir al tener hijos con diferentes parejas, “Canelo” Álvarez ha demostrado un compromiso constante con la crianza y bienestar de cada uno de ellos. Su dedicación como papá refleja la misma disciplina y pasión que lo han llevado a la cima del boxeo mundial.

Emily Cinnamon Álvarez, la primogénita del ‘Canelo’ Álvarez

Nacida en octubre de 2008 en Guadalajara, Jalisco, Emily Cinnamon es la primogénita de Saúl “Canelo” Álvarez, a quien el boxeador concibió con su ex novia, Karen Beltrán.

Lazos familiares:

Emily-Cinnamon
Espectáculos

La esposa de Canelo Álvarez le regaló una camioneta a su hijastra Emily Cinnamon

A sus casi 18 años, Emily es la más mediática de los hijos del “Canelo”, es una amazona consagrada, ya que desde pequeña mostró su pasión por la equitación, por lo que ha participado en competencias ecuestres. Desde hace algunos meses, tiene un noviazgo con el cantante Jaziel Avilez, con quien comparte su gusto por la música y los viajes.

Canelo Álvarez cuenta a quién corrió de los XV años de su hija
Emily Álvarez y su famoso papá

María Fernanda y Eva Victoria Álvarez, las 'princesitas' del 'Canelo'

Con siete años de edad, que cumplió en diciembre pasado (y que celebró con una colorida fiesta de inspiración vaquera), María Fernanda es la hija mayor del “Canelo” y Fernanda Gómez, quien es empresaria y esposa del campeón desde mayo de 2021.

Fiesta por el séptimo cumpleaños de María Fernanda hija de Saúl Canelo Álvarez
Al estilo vaquero: Así celebró María Fernanda, hija de 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez, su séptimo cumpleaños

Amor de hermanas:

María Fernanda hija menor del Canelo Álvarez cantó en los XV años de su hermana Emily Cinnamon
Espectáculos

María Fernanda, la hija mejor del Canelo le canta a su hermana en sus XV años

En octubre de 2022, la pequeña se robó los reflectores en la fiesta de XV años de su hermana Emily, cuando se lució al cantarle frente a todos los invitados, momento que su mamá inmortalizó en videos que compartió a través de redes sociales.

Ahora, la familia creció y la noche del viernes 8 de agosto, el campeón y su esposa Fernanda compartieron en sus redes sociales las primeras imágenes de su segunda hija. "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor", escribió el campéon a su esposa y remató con: "Bienvenida Eva Victoria", junto a una foto en la que besa a su esposa mientras ésta carga en brazos a su segunda bebé recién nacida.

Saúl Adiel Álvarez, el hijo del 'Canelo' que sueña con seguir sus pasos

Saúl Adiel es el único hijo varón de Saúl “Canelo” Álvarez, producto del romance que el boxeador tuvo con la empresaria Nelda Sepúlveda, quien desde siempre ha mantenido un bajo perfil.

De acuerdo con distintos reportes, el pequeño quiere seguir los pasos de su papá y ya recibe asesoría de Eddy Reynoso, el famoso entrenador de su papá. ¿Será que en el futuro tengamos como campeón a un “Canelo 2.0”?

Saúl Canelo Álvarez y sus hijos Emily, Saúl Adiel y María Fernanda

