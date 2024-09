Emily Cinnamon, hija del 'Canelo', presume a su novio desde Las Vegas

Además de su triunfo, también hubo otro motivo por el que se habló del boxeador y éste es su hija mayor Emily Cinnamon Álvarez, quien fue vista en el T-Mobile Arena durante la pelea y otros lugares de Las Vegas muy enamorada junto a su novio, el cantante Jaziel Avilez.

Emily Cinnamon, acaparó la atención en redes sociales tras compartir una serie de románticas fotografías junto a su novio. En las imágenes, se les puede ver sonrientes y abrazados durante un concierto de Peso Pluma.

"Weekend at vegas with my love", escribió Emily en su publicación de Instagram.

Los seguidores de la joven no tardaron en reaccionar, llenando la publicación de comentarios de apoyo y felicitaciones por su relación.