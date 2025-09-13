Ella es Fernanda Gómez: todo lo que tienes que saber sobre la esposa de Saúl 'Canelo' Álvarez

Así fue la boda del 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez

El 15 de mayo de 2021 Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez se casaron en Punta Mita, Nayarit en una ceremonia civil muy íntima que se realizó a la orilla del mar.

El 22 de mayo del mismo año tuvieron su boda religiosa en la Catedral de Guadalajara con invitados como Maluma, J Balvin, la familia Aguilar y más.

Durante el festejo, que se realizó en el Rancho Las Reinas, que pertenece al boxeador, contrataron a Maná, Los Ángeles Azules, La Banda El Recodo y Prince Royce para amenizar el evento. El vestido de la novia de Fernanda fue un Elie Saab.

Su boda civil se celebró en Punta Mita, Nayarit. (Instagram - @fernandagmtz)

Fernanda Gómez en su faceta como mamá

El 28 de diciembre de 2017 nació su primera hija María Fernanda, quien actualmente tiene siete años. Apenas hace un mes, recibieron a Eva Victoria, la segunda hija del matrimonio que nació el 8 de agosto.

Fernanda Gómez y su hija María Fernanda. (Getty Images)

En la familia de Fernanda Gómez y Saúl “Canelo” Álvarez también podemos incluir a los otros hijos que el boxeador tuvo de otras relaciones, ya que en distintas ocasiones los hemos visto juntos.

- Emily Cinnamon: su primogénita nacida en 2008 con su ex novia Karen Beltrán.

- Saúl Adiel Álvarez: el único niño de la familia y que es fruto de su relación con Nelda Sepúlveda.

- Mía Ener: una de las hijas pequeñas del “Canelo” cuya madre es la modelo Valeria Quiroz.

Fernanda mantiene una relación cercana con la hija mayor del "Canelo", Emily. (Getty Images)

Fernanda Gómez es una influencer que nos enseña cómo balancear las facetas de mamá, empresaria, modelo y esposa.

Es la compañera de vida de Saúl y su mayor apoyo durante sus peleas, por lo que no será sorpresa verla este sábado 13 de septiembre en Las Vegas durante la megapelea entre el “Canelo” Álvarez y Terence Crawford que se transmitirá por Netflix.