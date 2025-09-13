Ella es Fernanda Gómez: todo lo que tienes que saber sobre la esposa de Saúl 'Canelo' Álvarez

Fernanda Gómez ha sido la esposa de Saúl “Canelo” Álvarez desde 2021. Además de ser la pareja de uno de los boxeadores más exitosos de México, ella es modelo, influencer, empresaria y mamá de María Fernanda y Eva Victoria .
Fernanda es conocida por compartir su estilo de vida en redes sociales y por acompañar al “Canelo” a todas sus peleas.
Lo que debes saber sobre Fernanda Gómez, esposa del 'Canelo'
Al igual que su esposo, Fernanda Gómez nació en Guadalajara, Jalisco. A lo largo de su vida ha trabajado como modelo y es emprendedora de un negocio de belleza llamado Fernanda Gómez Nailbar & Boutique, que se encuentra en su ciudad natal. Su carrera como influencer nació cuando oficializó su relación con el boxeador.
Fernanda Gómez y 'Canelo' Álvarez así comenzó su relación
El primer contacto que tuvieron Fernanda Gómez y el "Canelo" fue en un restaurante en el que Saúl Álvarez se encontraba cenando con sus amigos.
Fernanda decidió acercarse a pedirle una fotografía y la química entre ambos fue instantánea, por lo que al poco tiempo comenzaron a salir.
En 2016 iniciaron su noviazgo, pero esperaron hasta 2017 para hacer pública su relación. Durante ese mismo año en diciembre, nació su hija María Fernanda. En 2018, tuvieron una breve separación, pero ambos decidieron reconciliarse.
Así fue la boda del 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez
El 15 de mayo de 2021 Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez se casaron en Punta Mita, Nayarit en una ceremonia civil muy íntima que se realizó a la orilla del mar.
El 22 de mayo del mismo año tuvieron su boda religiosa en la Catedral de Guadalajara con invitados como Maluma, J Balvin, la familia Aguilar y más.
Durante el festejo, que se realizó en el Rancho Las Reinas, que pertenece al boxeador, contrataron a Maná, Los Ángeles Azules, La Banda El Recodo y Prince Royce para amenizar el evento. El vestido de la novia de Fernanda fue un Elie Saab.
Fernanda Gómez en su faceta como mamá
El 28 de diciembre de 2017 nació su primera hija María Fernanda, quien actualmente tiene siete años. Apenas hace un mes, recibieron a Eva Victoria, la segunda hija del matrimonio que nació el 8 de agosto.
En la familia de Fernanda Gómez y Saúl “Canelo” Álvarez también podemos incluir a los otros hijos que el boxeador tuvo de otras relaciones, ya que en distintas ocasiones los hemos visto juntos.
- Emily Cinnamon: su primogénita nacida en 2008 con su ex novia Karen Beltrán.
- Saúl Adiel Álvarez: el único niño de la familia y que es fruto de su relación con Nelda Sepúlveda.
- Mía Ener: una de las hijas pequeñas del “Canelo” cuya madre es la modelo Valeria Quiroz.
Fernanda Gómez es una influencer que nos enseña cómo balancear las facetas de mamá, empresaria, modelo y esposa.
Es la compañera de vida de Saúl y su mayor apoyo durante sus peleas, por lo que no será sorpresa verla este sábado 13 de septiembre en Las Vegas durante la megapelea entre el “Canelo” Álvarez y Terence Crawford que se transmitirá por Netflix.