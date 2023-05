Cher revela cómo fue su última visita a Tina Turner

El especial regalo de Tina Turner a Cher

Durante su última visita juntas, la intérprete de What's Love Got to Do with It le dio a su amiga de toda la vida un regalo de despedida. "Me dio un par de zapatos la última vez que la vi", reveló Cher. "¿Qué tipo de zapatos? ¡Zapatos de Tina Turner!".

La cantante de Strong Enough continuó reflexionando sobre su amistad de décadas, que comenzó cuando Turner todavía estaba enfrascada en una relación abusiva con su ex esposo Ike.

"Cuando la conocí por primera vez, todavía estaba con Ike y fue muy extraño verla después. Estaba tan emocionada porque era tan libre. Podías verla siendo capaz de tomar una gran respiración. Su nueva vida fue como un gran aliento fresco", contó Cher.

Sin embargo, nunca dejó que sus dificultades la detuvieran y, en cambio, lidió con "todo de frente. Ella no estaba dispuesta a parar. Puede que no haya ganado todas las batallas, pero luchó en todas las guerras. Ella estaba allí luchando por todas las cosas en las que creía", finalizó Cher sobre su desaparecida amiga.