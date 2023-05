Así fueron los últimos años de Tina Turner alejada del espectáculo

Turner alcanzó el estrellato internacional como solista en los años 80 con éxitos como What's Love Got to Do With It. También fue famosa por su versión icónica de 1971 de Proud Mary y su papel como Aunty Entity en Mad Max Beyond Thunderdome de 1985.

Tina Turner falleció a los 83 años en Suiza (Getty Images)

Los últimos años de Tina Turner alejada del espectáculo

En los últimos años, Turner estuvo plagada de problemas de salud, incluido un derrame cerebral, cáncer intestinal e insuficiencia renal, que requirió un trasplante

Se despidió por última vez de sus fans en el documental Tina del 2021. “Algunas personas dicen que debería estar orgullosa de la vida que viví y las actuaciones que di. Lo estoy”, dijo Tuner en el documental de HBO.

“¿Pero cuándo dejas de estar orgullosa? Quiero decir, ¿cuándo, cómo te retiras lentamente?”, agregó.

La cantante comenzó a reducir sus apariciones públicas y su carrera discográfica; produjo su último álbum en 1999, a los 59 años.