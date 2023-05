Con ‘Goldeneye’, Tina Turner inauguró una época dorada para 007 (en la música)

El ‘Girl power’ de los temas musicales del agente 007

Las películas de James Bond protagonizadas por Pierce Brosnan, Goldeneye, El mañana nunca muere, El mundo no basta y Otro día para morir, se estrenaron entre 1995 y 2002, la época del “Girl power” impulsado por las Spice Girls, que venía gestándose en el mundo de la música y el entretenimiento desde mucho antes, quizá sin una marca tan llamativa pero del que las cantantes que se sumaron a la saga de 007 fueron –sin duda– representantes e impulsoras desde su trinchera.

Tina Turner (Frederick M. Brown/Getty Images)

Sheryl Crow, Shirley Manson (al frente de Garbage) y Madonna sumaron sus voces a la de Tina Turner con canciones que, sin olvidarse de la sensualidad y el deseo frente a la figura de James Bond, mostraron una evolución de la voz femenina que musicalizó cada una de esas historias.

Desde el aparente abandono y entrega total ante el magnetismo sexual del 007 (que visto a la distancia guarda en el fondo un tono irónico) en Tomorrow never dies de Sheryl Crow; hasta las técnicas de seducción y manipulación y los juegos de poder de The world is not enough de Shirley Manson o la provocación política y los versos anti-sistema a ritmo de dance de Madonna en Die another day, el “movimiento” que inició Tina Turner con Goldeneye, con una letra que habla de dolor, resiliencia y empoderamiento, fue único e irrepetible.

Ese movimiento fue algo más que una colección de canciones y se convirtió en una declaración de principios que reflejaba un cambio en los roles de las mujeres en la industria del entretenimiento, mismo que forma parte de una lucha que sigue vigente hasta nuestros días.