La ex prometida de Ray Liotta habla de las horas tras la muerte del actor

Jacy comenzó su sentido mensaje al recordar que "hoy hace un año estaba en un vuelo a casa desde la República Dominicana sola en estado de shock". La mamá de cuatro hijos, de una relación anterior, continuó: "Todo mi mundo se puso patas arriba inesperadamente".

Nittolo también hizo eco de la ayuda que recibió: "Nunca olvidaré a la hermosa mujer, una desconocida, que se sentó a mi lado y no dijo una palabra. Me agarró suavemente y me sostuvo la mano durante todo el vuelo mientras yo lloraba y miraba por la ventana. Cuando aterrizamos me miró y dijo que todo iba a estar bien. Vas a estar bien".

Jacy continuó describiendo lo que sucedió ese día e involucró a sus 14 mil seguidores. "Bajé del avión y me encontré con la hermana de Ray para un vuelo de conexión a Los Ángeles y no sé qué habría hecho sin Linda esa noche", contó Nittolo, antes de agregar que ha estado "aprendiendo a sonreír ante lo que fue".

Jacy expresó que "se supone que se vuelve más fácil con el tiempo. Ningún tiempo cambiará una pérdida tan grande. Simplemente aprende a vivir con eso y sigue adelante, confiando en que todo estará bien".

Nittolo también mencionó a la hija de Ray, así como a sus propios hijos: "Karsen, Dax, Chazz, Jade y Joey… Me mantienen en marcha todos los días". La joven, de 24 años, era la única hija de Liotta, a quien compartía con su ex esposa Michelle Grace.

Una doble tragedia para Jacy Nittolo

Esta fecha es muy dolorosa para Jacy, fue también un 26 de mayo cuando su abuela murió, y también lo compartió en su conmovedora publicación. "Hace 20 años hoy de entre todos los días falleció mi abuela. Ella ayudó a criarme. Ella fue el otro amor de mi vida y una de mis favoritas de todos los tiempos. Ambos el 26/5", finalizó Nittolo.