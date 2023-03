"Adiós Superman"; Eugenio Derbez se despide de Xavier López 'Chabelo'

"No llegué al ensayo por estar grabando de estelar. Corrí al foro, con Chabelo ya habían terminado de ensayar y él estaba en su camerino. Llegué muerto de la pena y del nervio, le tocó la puerta y le digo 'señor López, perdón nada más vengo a disculparme, entiéndeme es la primera vez que hago un papel estelar'", contó Derbez.

A pesar de la explicación que le dio, la respuesta de don Xavier fue tajante: "Se me quedó viendo y me dijo 'lo felicito me da mucho gusto porque se lo merece, ojalá le vaya muy muy bien en su programa de Anabel, pero ya no puede estar seguir conmigo y más porque yo sé que esta oportunidad es muy importante para su carrera y lo entiendo'".

López tenía un compromiso absoluto con En familia con Chabelo y le explicó a Derbez que no podía trabajar con nadie que no tuviera esa misma meta, después de desearle suerte lo despidió. En el momento Eugenioconsideró que fue una acción injusta, pero después siguió ese mismo ejemplo cuando gente que trabajaba a su lado le quedó mal.

"Todo el mundo me empezó a fallar y dije, 'Chabelo tenía toda la razón de correrme. Para mí fue una lección de vida que le estoy agradecido eternamente porque si no me hubiera corrido, no me hubiera dado la otra oportunidad", expresó Derbez, quien también dijo que todo lo que no le enseñó su mamá, Silvia, lo aprendió de Chabelo.