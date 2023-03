Las cuatro veces que Chabelo estuvo a punto de morir y la libró

Una almendra caducada casi le arrebataba la vida a Chabelo

La muerte por consumir una almendra amarga es un caso poco común, pero ocurre ya que cuando estas semillas se descomponen producen sustancias que al entrar al organismo generan cianuro y esto le ocurrió al presentador.

Xavier López 'Chabelo'. (Agencia México)

"Vi mi vida de principio a fin. Presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo, adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito.

Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida”, relató a sus 70 años.

Xavier López 'Chabelo'. (Especial)

El día en que un coche atropelló a Chabelo

En 2008, al estar revisando su coche, un carro pasó a gran velocidad y lo atropelló provocándole esguinces, fractura de dos costillas y lesiones en la espalda, así como un ojo dañado.

Debido a que no se recuperó totalmente pues perdió la capacidad para coordinar y mantener rigidez muscular en la ejecución de maniobras, Chabelo no volvió a conducir una motocicleta, un hobby que era su pasión.

Xavier López 'Chabelo' fue diagnosticado con cáncer

Doce años después le fue diagnosticado un cáncer luego de encontrarle un tumor en el tubo digestivo que le fue tratado a base de quimioterapias.