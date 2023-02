Tenoch Huerta gana Mejor actor de reparto en los NAACP Image Awards

¿A quién le dedicó su premio Tenoch Huerta?

El mexicano dedicó su premio: “Por toda esa gente que fueron robados hace 500 años de sus tierras para estar aquí construyendo una mejor vida y un mejor país”, finalizó Tenoch Huerta, siendo recibido con ovaciones de pie y aplausos que han hecho de su discurso una importante tendencia viral en redes sociales.

Tenoch Huerta (Getty Images)

La secuela de Black Panther fue la máxima ganadora de la velada (dentro y fuera del ámbito cinematográfico) con ocho triunfos: Mejor película, Mejor actriz de reparto (Angela Bassett), Mejor actor de reparto (Tenoch Huerta), Mejor elenco, Mejor guión, Mejor diseño de vestuario, Mejor peluquería y Mejor música.

Tenoch no es el único mexicano que ha sido reconocido en esta premiación, pues en 2015 Karla Souza celebró en grande el premio Mejor serie de drama que obtuvo How to get away with murder, producción que protagonizó.

Ryan Coogler, Tenoch Huerta y Dominique Thorne (Getty Images)

Durante la cena se otorgaron otros premios como al Activista del Año defensor de los derechos civiles, Derrick Lee Foward, quien es presidente de la unidad de NAACP en Dayton, Ohio y al activista juvenil del año: el presidente del Consejo Juvenil de Bloomington-Normal NAACP, Bradley Ross Jackson.

Coco Jones, Tichina Arnold, April Ryan, Angie Martinez y Wendell Pierce. Tye Tribbett y Too Short, quienes son exponentes del Hip-Hop también celebraron con sus presentaciones.