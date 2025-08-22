'Misión Imposible 8' tuvo grandes contratiempos

La trama continúa los sucesos de Sentencia Mortal (2023). Ethan Hunt y su equipo combaten a “La Entidad”, una inteligencia artificial que ha corrompido el ciberespacio y amenaza con provocar una guerra mundial. La clave para detenerla yace en un submarino ruso hundido donde se esconde su código fuente. Hunt debe impedir que Gabriel, su antagonista, tome el control de esta IA mientras el mundo oscila entre la verdad manipulada y el caos digital.

El elenco reunió a veteranos y nuevas incorporaciones: Tom Cruise como Ethan Hunt, Hayley Atwell como Grace, Ving Rhames como Luther Stickell, Simon Pegg como Benji Dunn, Esai Morales como Gabriel, Pom Klementieff, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Nick Offerman, Mark Gatiss, entre otros.

La filmación enfrentó numerosos contratiempos. Un incendio en Oxfordshire destruyó un set valuado en 2.7 millones de dólares. La huelga de actores de 2023 paralizó la producción durante ocho meses.

Se construyó un submarino de 25 millones y un tanque de agua que tardó 15 días en llenarse. Paramount presentó La Sentencia Final como el desenlace de Ethan Hunt. Sin embargo, rumores de spin-offs y proyectos para streaming mantienen abierta la posibilidad de un regreso en otro formato.

Por ahora, la misión ha concluido. Y aunque no se cumplió en términos económicos, Misión: Imposible deja un legado de casi 30 años que redefinió el cine de acción contemporáneo.

